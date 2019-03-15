Лига Европы: Оба российских клуба вылетели. "Челси" разгромил киевское "Динамо"

В четверг вечером, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Динамо Киев - Челси 0:5
Первая встреча в Лондоне завершилась уверенной победой "синих" со счётом 3:0. Сегодня победа была ещё более убедительной. Хет-трик Оливье Жиру, гол Маркоса Алонсо и Каллума Хадсона-Одои принесли "Челси" разгромную победу на выезде.
Лига Европы остаётся единственным турниром для лондонцев, в котором у них всё складывается хорошо. Особого внимания заслуживают успехи Жиру, который в этом турнире забил 9 голов в 8 матчах.
5⃣⚽️ Самая крупная победа "Челси" в Кубке УЕФА/Лиге Европы 🌟#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/ImtVPN4u6i— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 14, 2019
Краснодар - Валенсия 1:1
В первом матче "Краснодар" уступил на выезде со счётом 2:1. Сегодня российский клуб смог добиться домашней ничьей, но этого не хватило для выхода в следующий раунд Лиги Европы.
"Краснодар" вышел вперёд на 85-й минуте матча благодаря голу Магомеда-Шапи Сулейманова, но удержать выгодный счёт не удалось. На 93-й минуте Гонсалу Гуэдеш сравнял счёт и сотавил "Краснодар" за бортом еврокубков. Российской команде не хватило буквально 30 секунд.
Цена 30 секунд ⏳#ЛигаЕвропы @FCKrasnodar pic.twitter.com/NOygBMuSd4— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 14, 2019
Вильярреал - Зенит
Питерский "Зенит" во второй раз уступил "Вильярреалу" и вылетел из Лиги Европы. На этот раз подопечные Сергея Семака уступили со счётом 2:1. Общий счёт по сумме двух встреч стал 5:2 в пользу испанцев.
Счёт в матче открыл Херар Моерно, который забил на 29-й минуте. В начале второго тайма Бакка удвоил преимущество испанской команлы, а в дополинтельное время "Зениту" удалось сократить отставание благодаря голу Бранислава Ивановича.
Жеребьёвка следующего раунда плей-офф Лиги Европы состоится в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне 15 марта.
🇷🇺 Коротко о том, как сложился вечер для российских клубов 🌊🐂#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/XpnVJVpXYb— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 14, 2019