Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета.
Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.
Как мы уже сообщали, в Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX.
Корпорация рекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов этого типа.
Галерея: Крушение самолета в Эфиопии
Корпорация Boeing поддержала решение властей США о временном запрете на полеты самолетов типа 737 MAX, при этом подчеркнув, что уверена в их безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании."В Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности самолетов 737 MAX", − указано в заявлении.