Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.

Как мы уже сообщали, в Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX.

Корпорация рекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов этого типа.

Галерея: Крушение самолета в Эфиопии