Пт, 15.03.2019
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Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

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Boeing-737 MAX

ФОТО: AFP / Scanpix

Эфиопские следователи обнаружили, что у разбившегося в Эфиопии Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines триммер находился в таком же необычном положении, как и у аналогичного самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечается, об этом свидетельствуют найденные фрагменты стабилизатора самолета.

Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.

Как мы уже сообщали, в Boeing призвали остановить полеты всех 737 MAX.

Корпорация рекомендовала Федеральному авиационному агентству США остановить полеты всех самолетов этого типа.

Галерея: Крушение самолета в Эфиопии

Корпорация Boeing поддержала решение властей США о временном запрете на полеты самолетов типа 737 MAX, при этом подчеркнув, что уверена в их безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте компании."В Boeing по-прежнему полностью уверены в безопасности самолетов 737 MAX", − указано в заявлении.

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