В Akropole открывается кинотеатр Apollo Kino - самый большой и современный

В новом торгово-развлекательном центре Akropole, который распахнет свои двери уже 4 апреля, будет открыт первый в Латвии, самый крупный и самый современный в Прибалтике кинотеатр Apollo Kino сети кинотеатров Эстонии, в создание которого инвестировано 7 миллионов евро.
В нем будет девять кинозалов в совокупности на 1140 мест, в том числе два зала формата киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.
Зрители смогут насладиться новейшими технологиями качества звука и изображения в особенно удобных креслах итальянского производства, а в обеих аудиториях киноресторана блюда и напитки можно будет заказать и насладиться ими здесь же за столиками во время сеанса.
Галерея: Как возводится новый кинотеатр Apollo Kino
Закуски и напитки также можно будет заказать из супер-удобных, оборудованных столиками Звездных кресел, которые можно будет найти в последних рядах пяти других кинозалов.