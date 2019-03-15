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В Akropole открывается кинотеатр Apollo Kino - самый большой и современный

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ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В новом торгово-развлекательном центре Akropole, который распахнет свои двери уже 4 апреля, будет открыт первый в Латвии, самый крупный и самый современный в Прибалтике кинотеатр Apollo Kino сети кинотеатров Эстонии, в создание которого инвестировано 7 миллионов евро. 

В нем будет девять кинозалов в совокупности на 1140 мест, в том числе два зала формата киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

Зрители смогут насладиться новейшими технологиями качества звука и изображения в особенно удобных креслах итальянского производства, а в обеих аудиториях киноресторана блюда и напитки можно будет заказать и насладиться ими здесь же за столиками во время сеанса.

Галерея: Как возводится новый кинотеатр Apollo Kino

Закуски и напитки также можно будет заказать из супер-удобных, оборудованных столиками Звездных кресел, которые можно будет найти в последних рядах пяти других кинозалов.

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