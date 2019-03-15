В Akropole открывается кинотеатр Apollo Kino - самый большой и современный

В нем будет девять кинозалов в совокупности на 1140 мест, в том числе два зала формата киноресторана и первая в Латвии аудитория IMAX.

Зрители смогут насладиться новейшими технологиями качества звука и изображения в особенно удобных креслах итальянского производства, а в обеих аудиториях киноресторана блюда и напитки можно будет заказать и насладиться ими здесь же за столиками во время сеанса.

Галерея: Как возводится новый кинотеатр Apollo Kino