Вратарь "Динамо" Билялов планирует вернуться в Россию

Некоторые источники сообщают, что Билялов уже вернулся в Казань и тренируется вместе с командой.

Напомним, что Билялов меньше года назад перешёл в рижское "Динамо" на правах аренды. Латвийская команда не смогла пробиться в плей-офф. 23-летний вратарь провёл в Риге отличный сезон, стал основным голкипером клуба, отодвинув на второй план Кристерса Гудлевскиса.

Россиянин провёл за "Динамо" 38 матчей, пропуская в среднем 2,18 шайбы за игру. В общей сложности ему удалось отразить 93% бросков.