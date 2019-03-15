Вратарь "Динамо" Билялов планирует вернуться в Россию

Российский вратарь рижского "Динамо" Тимур Билялов собирается вернуться в другой клуб Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) казанский "Ак Барс", об этом сообщает "Бизнес Online".
Некоторые источники сообщают, что Билялов уже вернулся в Казань и тренируется вместе с командой.
Напомним, что Билялов меньше года назад перешёл в рижское "Динамо" на правах аренды. Латвийская команда не смогла пробиться в плей-офф. 23-летний вратарь провёл в Риге отличный сезон, стал основным голкипером клуба, отодвинув на второй план Кристерса Гудлевскиса.
Россиянин провёл за "Динамо" 38 матчей, пропуская в среднем 2,18 шайбы за игру. В общей сложности ему удалось отразить 93% бросков.
Свою карьеру Билялов начал именно в Казани, но за "Ак Барс" ему удалось сыграть всего семь матчей.