Информированность и сплоченность! Даугавпилс призывает создать в городе студию LTV

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") направил письмо Национальному совету по электронным СМИ и Латвийскому телевидению (LTV), предлагая рассмотреть возможность создания в Даугавпилсе студии LTV, сообщили агентству ЛЕТА в городской думе.
В письме Элксниньш отмечет, что программа развития Даугавпилса на 2014-2020 годы предусматривает содействие информированности и сплоченности общества. Создание студии ЛТВ в городе позволит обеспечить информирование широкой общественности и о том, что происходит в Даугавпилсе, и об актуальных вопросах всего Латгальского региона.
Мэр отмечает, что в Даугавпилсе есть частные средства массовой информации, в которых дума за бюджетные средства размещает информацию для горожан, однако в отличие от общественных СМИ их редакционную политику определяют владельцы, поэтому она бывает односторонней.
Руководство думы также подчеркивает, что создание в Резекне студии Латвийского радио оправдало себя, потому что теперь актуальные процессы в регионе гораздо шире освещаются в масштабах всей Латвии.