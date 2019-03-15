Информированность и сплоченность! Даугавпилс призывает создать в городе студию LTV

В письме Элксниньш отмечет, что программа развития Даугавпилса на 2014-2020 годы предусматривает содействие информированности и сплоченности общества. Создание студии ЛТВ в городе позволит обеспечить информирование широкой общественности и о том, что происходит в Даугавпилсе, и об актуальных вопросах всего Латгальского региона.

Мэр отмечает, что в Даугавпилсе есть частные средства массовой информации, в которых дума за бюджетные средства размещает информацию для горожан, однако в отличие от общественных СМИ их редакционную политику определяют владельцы, поэтому она бывает односторонней.