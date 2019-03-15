Пт, 15.03.2019
Сейчас придётся играть с теми, кто в рейтинге находится выше, но это не значит, что мы отправимся в Македонию и Польшу как туристы. Будем бороться за каждый мяч и очки. Славиша Стоянович, главный тренер сборной Латвии по футболу

Информированность и сплоченность! Даугавпилс призывает создать в городе студию LTV

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Андрей Элксниньш

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

 Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш ("Согласие") направил письмо Национальному совету по электронным СМИ и Латвийскому телевидению (LTV), предлагая рассмотреть возможность создания в Даугавпилсе студии LTV, сообщили агентству ЛЕТА в городской думе.

В письме Элксниньш отмечет, что программа развития Даугавпилса на 2014-2020 годы предусматривает содействие информированности и сплоченности общества. Создание студии ЛТВ в городе позволит обеспечить информирование широкой общественности и о том, что происходит в Даугавпилсе, и об актуальных вопросах всего Латгальского региона.

Мэр отмечает, что в Даугавпилсе есть частные средства массовой информации, в которых дума за бюджетные средства размещает информацию для горожан, однако в отличие от общественных СМИ их редакционную политику определяют владельцы, поэтому она бывает односторонней.

Руководство думы также подчеркивает, что создание в Резекне студии Латвийского радио оправдало себя, потому что теперь актуальные процессы в регионе гораздо шире освещаются в масштабах всей Латвии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ