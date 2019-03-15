Представители российской армии инспектируют военную базу в Адажи

С 18 по 20 марта три представителя вооруженных сил РФ в рамках мероприятий, проводимых Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и согласно Венской конвенции проведут инспекцию по контролю вооружения в Латвии, рассказали агентству LETA в отделе прессы Министерства обороны.
Цель визита - посетить механизированную пехотную бригаду Национальных вооруженных сил (НВС) в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли действительности поданная ОБСЕ информация.
Согласно квотам ОБСЕ Латвия должна принимать в год один оценочный визит и три инспекции по контролю вооружения.
Латвия со своей стороны также посещает с инспекциями другие страны ОБСЕ.