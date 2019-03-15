СМИ обрушились на звезду "Мажора", но Муцениеце защитила мужа

Как сообщает издания Kp.ru, сотрудник новосибирского стриптиз-бара пожаловался на поведение звезды "Мажора" во время гастролей.

Согласно информации, Прилучный приставал ко всем посетителям, снимал штаны, был не в себе, а также не имел при себе денег и пытался забрать девушек из клуба.

Его супруга Агата Муцениеце находилась на гастролях вместе с мужем, поэтому на вопросы журналистов ответила довольно резко.

"Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить", - сказала она.