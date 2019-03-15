Пт, 15.03.2019
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СМИ обрушились на звезду "Мажора", но Муцениеце защитила мужа

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

ФОТО: https://www.instagram.com/pavel_priluchniy/

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце ответила журналистам, которые расспросили ее про слухи о неподобающем поведении  звезды "Мажора"Павла Прилучного в новосибирском стрип-клубе. Об этом пишет Gazeta.ru.

Как сообщает издания Kp.ru, сотрудник новосибирского стриптиз-бара пожаловался на поведение звезды "Мажора" во время гастролей.

Согласно информации, Прилучный приставал ко всем посетителям, снимал штаны, был не в себе, а также не имел при себе денег и пытался забрать девушек из клуба. 

Его супруга Агата Муцениеце находилась на гастролях вместе с мужем, поэтому на вопросы журналистов ответила довольно резко. 

"Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить", - сказала она. 

Ранее Агата Муцениеце дала откровенное интервью, в котором призналась в проблемах в семье. 

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