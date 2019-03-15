Пт, 15.03.2019
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В Даугавпилсе пропала 14-летняя Анастасия Кудрявцева
Телефон девочки отключен

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ФОТО: bezvests.lv

14-летняя Анастасия Кудрявцева 13 марта в 17 часов вышла из дома в Даугавпилсе на прогулку и до сих пор назад не вернулась. При себе у девочки был телефон, который после 17 часов в день пропажи отключен.

Cо слов матери, конфликтов в семье не было.

Приметы: рост 1,70 м, плотного телосложения, волосы длинные, концы окрашены в зеленый цвет.

Была одета: на голове серая шапка с ушками, коричневая куртка с красным оттенком, джинсы.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую девушку или что-то знает о ее перемещениях, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.

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