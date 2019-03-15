Пт, 15.03.2019
Это рассказ об обычных людях в сложных обстоятельствах, когда их жизнями вертели спецслужбы больших государств. Героям приходилось выкручиваться, служить родине и оставаться в живых. Доверять нельзя было никому. Арта Гига, продюсер сериала "Красный лес"

Итоги жеребьёвки: Месси и Роналду могут встретиться в финале
Лига чемпионов

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Кубок Лиги чемпионов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:

  • Аякс - Ювентус
  • Ливерпуль - Порту
  • Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити
  • Манчестер Юнайтед - Барселона

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 апреля. В полуфинале окажутся команды, которые одержат победу по сумме двух встреч.

В полуфинале встретятся победители пары Аякс/Ювентус и Тоттенхэм/Манчестер Сити, а также МЮ/Барселона и Ливерпуль/Порту.

Таким образом, "Барселона" и "Ювентус", за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду, смогут встретиться не раньше финала.

Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня в Мадриде.

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