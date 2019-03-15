Итоги жеребьёвки: Месси и Роналду могут встретиться в финале

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:

Аякс - Ювентус

Ливерпуль - Порту

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед - Барселона

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 апреля. В полуфинале окажутся команды, которые одержат победу по сумме двух встреч.

В полуфинале встретятся победители пары Аякс/Ювентус и Тоттенхэм/Манчестер Сити, а также МЮ/Барселона и Ливерпуль/Порту.

Таким образом, "Барселона" и "Ювентус", за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду, смогут встретиться не раньше финала.