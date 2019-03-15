Итоги жеребьёвки: Месси и Роналду могут встретиться в финале
Сегодня, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов:
- Аякс - Ювентус
- Ливерпуль - Порту
- Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити
- Манчестер Юнайтед - Барселона
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные - 16 и 17 апреля. В полуфинале окажутся команды, которые одержат победу по сумме двух встреч.
В полуфинале встретятся победители пары Аякс/Ювентус и Тоттенхэм/Манчестер Сити, а также МЮ/Барселона и Ливерпуль/Порту.
Таким образом, "Барселона" и "Ювентус", за которые выступают нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду, смогут встретиться не раньше финала.
Первые полуфинальные встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, а ответные - 7 и 8 мая. Финал пройдёт 1 июня в Мадриде.