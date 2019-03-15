По итогам жеребьёвки в финале может состоятся дерби Лондона
Сегодня, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы.
Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы:
- Арсенал - Наполи
- Вильярреал - Валенсия
- Бенфика - Айнтрахт
- Славия - Челси
Первые четвертьфинальные встречи пройдут - 11 апреля, а ответные - 18 апреля. В полуфинале окажутся команды, которые одержат победу по сумме двух встреч.
В полуфинале встретятся победители пар: Наполи/Арсенал - Вильярреал/Валенсия и Бенфика/Айнтрахт - Славия/Челси.
Первые полуфинальные встречи пройдут 2 и 9 мая, а финальный матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.