Пт, 15.03.2019
Хотелось бы избежать банальностей и клише, но для меня большая честь быть тренером сборной Латвии. Это большая ответственность и мощный вызов для меня. Славиша Стоянович, главный тренер сборной Латвии по футболу

По итогам жеребьёвки в финале может состоятся дерби Лондона
Лига Европы

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Футболисты "Арсенала"

ФОТО: EPA/Scanpix

Сегодня, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы.

Итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы:

  • Арсенал - Наполи
  • Вильярреал - Валенсия
  • Бенфика - Айнтрахт
  • Славия - Челси

Первые четвертьфинальные встречи пройдут - 11 апреля, а ответные - 18 апреля. В полуфинале окажутся команды, которые одержат победу по сумме двух встреч.

В полуфинале встретятся победители пар: Наполи/Арсенал - Вильярреал/Валенсия и Бенфика/Айнтрахт - Славия/Челси.

Первые полуфинальные встречи пройдут 2 и 9 мая, а финальный матч состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

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