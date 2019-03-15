Только щепки летят: за год количество вырубленной древесины выросло на 1,15 млн кубометров

В Латвии в прошлом году вырублено 12,59 млн кубометров древесины, что на 1,15 млн кубометров больше, чем годом ранее, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса (ГСЛ).
5,93 млн кубометров древесины или 47,1% вырублено в государственных лесах, 6,66 млн кубометров или 52,9% - в частных лесах, что является самым большим объемом за последние 10 лет.
В государственных лесах вырубка увеличилась на 0,18 млн кубометров по сравнению с 2017 годом, в остальных лесах - на 0,97 млн кубометров.
В ГСЛ сообщили, что максимальный объем древесины, вырубаемой в государственных лесах, устанавливается распоряжением Кабмина от 16 ноября 2015 года, а порядок вырубки в остальных лесах - законом о лесе.