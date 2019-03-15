В Великобритании начинаются протесты сторонников Brexit

Небольшой флот рыбацких лодок въехал в Ньюкасл, чтобы привлечь внимание общественности к "смертному приговору, который соглашение Терезы Мэй о выходе или отложенный Brexit исполнит для рыболовства Великобритании и прибрежной общины".

Бывший лидер Партии независимости Соединенного королевства Найджел Фараж в четверг выразил огромное возмущение решением депутатов поддержать предложение Мэй об отсрочке Brexit.

Предложение Мэй предусматривает до 20 марта провести еще одно голосование о достигнутого ей соглашения о Brexit, и если соглашение утвердят, то выход Великобритании из ЕС, предусмотренный на 29 марта, будет отложен до 30 июня.

Мэй предупредила, что в случае, если в соглашении будет отказано и в третий раз, она может попросить долгосрочного отложения Brexit, которое предусмотрело бы и проведение выборов в Европрламент в Великобритании в конце мая.

Фараж, являющийся сейчас депутатом Европарламента и политическим комментатором, указал, что Мэй "50 раз" обещала, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта.

"Наши политики лгали нам снова и снова. Это - последняя соломинка", - сообщил Фараж, призвав людей присоединяться к его новой партии Brexit.