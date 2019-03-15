Постный рассольник с грибами

Ингредиенты: грибы сухие - 100 г, огурцы соленые - 4 шт., лук - 1 шт., морковь - 1 шт., корень петрушки - 1 шт., картофель - 2 шт., зелень - любая по вкусу, масло растительное - 2 ст. л., соль, перец - по вкусу, вода - 2 литра.

Приготовление:

1. Сушеные грибы залейте кипятком примерно на 3 часа, чтобы они размокли. Затем грибы хорошо промойте, а настой процедите. Долейте в настой воды до объема 2 л и варите в нем грибы примерно 1 час.

2. Лук мелко порежьте. Морковь и корень петрушки потрите на крупной терке.

Картофель нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы очистите от кожуры и нарежьте соломкой. Измельчите зелень.

3. Спассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте корень петрушки, морковь и тушите, помешивая, 10 минут.

4. Достаньте шумовкой из отвара грибы и добавьте в него картофель.

Грибы порежьте (или можно было их перед замачиванием сразу поломать), добавьте на сковороду к овощам и тушите 10 минут.

Переложите тушеные овощи в суп и варите 5-7 минут.