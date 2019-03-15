Фракция "Для развития Латвии": Рижская дума тратит больше, чем может заработать

Он указал, что расходы думы уже десять лет превышают ее реальные возможности и доходы.

"Расходы города превышают миллиард. Для сравнения - общие бюджеты Валмиеры и Вентспилса меньше. Мы по умолчанию тратим больше, чем можем заработать, но с каждым годом продолжаем тратить все больше, и в среднем дефицит бюджета ежегодно составляет от 110 до 120 миллионов евро", - сказал Зепс.

Депутат указал, что затея самоуправления увеличить зарплаты нескольким группам работников - в значимой мере издевательство. "В поправках к прошлогоднему бюджету мы просили повысить зарплаты нянечкам, полицейским, социальным работникам и другим социально незащищенным группам. Сейчас коалиция берет и поднимает зарплаты в среднем только на 4-6%, хоть возможностей куда больше", - отметил депутат.

Комментируя то, что, к примеру, социальным работникам в этом году повысили зарплату до установленного в муниципальных правилах максимума, Зепс заявил, что эти правила легко можно изменить.

Ввести необходимые изменения партия просила уже в сентябре прошлого года, повысить "потолки" зарплат может и сама коалиция в любой момент.

В свою очередь депутат Марис Мичеревскис отметил, что Рижский Центральный рынок выполняет только функцию посредника, и часто помещения не сдаются соответственно рыночным ценам. "К примеру, Агенскалнский рынок они раньше снимали за один сантим за квадратный метр. Это нормально. У нас есть подозрения, что Центральный рынок просто выполняет роль посредника, чтобы дума напрямую не передавала права аренды приближенным к себе людям", - сказал он.

Критика оппозиционеров не обошла и Rīgas satiksme. По мнению политиков, одной из главных проблем является то, что Rīgas satiksme, будучи коммерческим предприятием, делает отчеты как муниципальное учреждение. В результате этого разрабатываются некорректные отчеты, которые приводят к убыткам.

"Поисследовав планы инвестиций предприятия, мы видим, что они возможны только потому, что остановлены проекты по развитию. Когда эти проекты придется реализовывать, они попросят еще денег. Мы и сейчас не знаем, не попросят ли они осенью дополнительной дотации только потому, что не удалось заделать какие-то дыры. Они уже изначально просят 139 миллионов, однако получат всего 130", - напомнил Зепс.