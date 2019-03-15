Международная выставка "Дом I" на Кипсале

Галерея: Выставка "Дом I" на Кипсале

На выставке можно ознакомиться с новейшими строительными материалами и тенденциями в строительстве.

В широком ассортименте для осмотра доступные и отделочные материалы - двери, напольные покрытия, различные элементы из дерева, стекла и искусственного камня как для внутренней отделки, так и для элегантных фасадов домов. Для обустройства дома можно найти как классические, так и наиболее актуальные элементы интерьера.