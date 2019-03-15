Пт, 15.03.2019
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Международная выставка "Дом I" на Кипсале

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Выставка "Дом I" на Кипсале

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

На крупнейшей в Балтии выставке строительной индустрии "Дом I 2019", которая проходит с 14 по 17 марта в международном выставочном центре на Кипсале, участвует более 400 предприятий из Латвии и зарубежья.

Галерея: Выставка "Дом I" на Кипсале 

На выставке можно ознакомиться с новейшими строительными материалами и тенденциями в строительстве.

В широком ассортименте для осмотра доступные и отделочные материалы - двери, напольные покрытия, различные элементы из дерева, стекла и искусственного камня как для внутренней отделки, так и для элегантных фасадов домов. Для обустройства дома можно найти как классические, так и наиболее актуальные элементы интерьера.

На выставке "Дом I 2019" в этом году впервые представлена сфера мелиорации. Можно проконсультироваться у специалиста по мелиорации и узнать больше об оказываемых услугах: гидромелиорации, рытье прудов, укрепления склонов и отвода сточных вод.

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