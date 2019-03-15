Международная выставка "Дом I" на Кипсале

На крупнейшей в Балтии выставке строительной индустрии "Дом I 2019", которая проходит с 14 по 17 марта в международном выставочном центре на Кипсале, участвует более 400 предприятий из Латвии и зарубежья.
Галерея: Выставка "Дом I" на Кипсале
На выставке можно ознакомиться с новейшими строительными материалами и тенденциями в строительстве.
В широком ассортименте для осмотра доступные и отделочные материалы - двери, напольные покрытия, различные элементы из дерева, стекла и искусственного камня как для внутренней отделки, так и для элегантных фасадов домов. Для обустройства дома можно найти как классические, так и наиболее актуальные элементы интерьера.
На выставке "Дом I 2019" в этом году впервые представлена сфера мелиорации. Можно проконсультироваться у специалиста по мелиорации и узнать больше об оказываемых услугах: гидромелиорации, рытье прудов, укрепления склонов и отвода сточных вод.