Винькеле: Над Латвией с системой "двух корзин" смеются во всем мире

Скорее всего, в Латвии для всех жителей сохранится одна корзина услуг здравоохранения. Об этом в пятницу после собрания коалиционного комитета по развитию заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщают "Новости LNT".
Параллельно этому обсуждаются изменения в налоговой системе, которые могут выть введены со следующего года. Винькеле хочет добиться, чтобы сферу финансировали и те, кто работает в облегченных налоговых режимах, к примеру, получатели гонораров, плательщики патентной платы, самозанятые и сотрудники микропредприятий. Если их социальные выплаты увеличить на один процент, то это принесет в бюджет дополнительно 9 миллионов евро.
"Не идти на эту систему "двух корзин", с которой Латвия на самом деле стала самой осмеиваемой в мире и упоминается Всемирной организацией здравоохранения в качестве примера, как не надо делать, этому были поддержка и понимание.
Другое дело, это предложение, что мы трансформируем эти добровольно-принудительные 250 евро в год в одинаковое для всех увеличение на один процент выплат социального страхования", - пояснила Винькеле.
Советник президента Кришьяниса Кариньша отметил, что говорить о поддержке предложений Винькеле пока рано.
Дискуссии представителей коалиции продолжатся на следующей неделе.