Винькеле: Над Латвией с системой "двух корзин" смеются во всем мире

Параллельно этому обсуждаются изменения в налоговой системе, которые могут выть введены со следующего года. Винькеле хочет добиться, чтобы сферу финансировали и те, кто работает в облегченных налоговых режимах, к примеру, получатели гонораров, плательщики патентной платы, самозанятые и сотрудники микропредприятий. Если их социальные выплаты увеличить на один процент, то это принесет в бюджет дополнительно 9 миллионов евро.