Пт, 15.03.2019
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Винькеле: Над Латвией с системой "двух корзин" смеются во всем мире

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Илзе Винькеле

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Скорее всего, в Латвии для всех жителей сохранится одна корзина услуг здравоохранения. Об этом в пятницу после собрания коалиционного комитета по развитию заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщают "Новости LNT".

Параллельно этому обсуждаются изменения в налоговой системе, которые могут выть введены со следующего года. Винькеле хочет добиться, чтобы сферу финансировали и те, кто работает в облегченных налоговых режимах, к примеру, получатели гонораров, плательщики патентной платы, самозанятые и сотрудники микропредприятий. Если их социальные выплаты увеличить на один процент, то это принесет в бюджет дополнительно 9 миллионов евро.

"Не идти на эту систему "двух корзин", с которой Латвия на самом деле стала самой осмеиваемой в мире и упоминается Всемирной организацией здравоохранения в качестве примера, как не надо делать, этому были поддержка и понимание.

Другое дело, это предложение, что мы трансформируем эти добровольно-принудительные 250 евро в год в одинаковое для всех увеличение на один процент выплат социального страхования", - пояснила Винькеле.

Советник президента Кришьяниса Кариньша отметил, что говорить о поддержке предложений Винькеле пока рано.

Дискуссии представителей коалиции продолжатся на следующей неделе.

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