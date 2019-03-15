Все карточки возможных бывших агентов КГБ, скорее всего, все-таки не опубликуют

Члены исследовательской комиссии документов КГБ нашли такие карточки агентов, которые отсутствуют среди опубликованных в интернете. Исследователи позволили передаче познакомиться с двумя такими карточками, которые находятся в неопубликованной в интернете дополнительной картотеке учета агентов.

В неопубликованной картотеке присутствуют агенты, которых "хранили" для общества на особый период. Несколько агентов из дополнительной картотеки сами признались в сотрудничестве с КГБ.

Бывший глава ответственной за принятие закона комиссии Ритварс Янсонс заявил передаче, что ничего о такой дополнительной картотеке учета не знал. Он допускает, что сейчас в новом Сейме кто-то из депутатов предложит изменения в законе, чтобы была опубликована и третья картотека. В нынешней ситуации он винит как исследователей, так и Бюро по защите Сатверсме.

В свою очередь бюро "Новостям LNT" указало, что на заседании ответственной комиссии Сейма подана информация о такой картотеке. Кроме того, Бюро по защите Сатверсме допускает возможность, хоть и минимальную, что в дополнительной картотеке есть карточки таких агентов, которых нет в двух других картотеках.

Все картотеки "перекрываются", однако могут быть карточки, которые находятся лишь в дополнительной картотеке, поэтому все документы сейчас сравнивает Латвийский национальный архив.

Напомним, в декабря на сайте kgb.arhivi.lv была опубликована часть из документов КГБ.