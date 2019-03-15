ФИФА утвердила новый формат клубного Чемпионата мира

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) решил утвердить новый формат клубного Чемпионата мира, сообщил президент организации Джанни Инфантино.
"Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно нужно выделить. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд", - цитирует его ВВС.
Отныне турнир будет проводиться летом и один раз в четыре года. Команды разделят на восемь групп по три в каждой, в плей-офф попадают победители каждой группы.
Половина участников чемпионата будет представлять Европу.
Отметим, что ранее в клубном ЧМ участвовали всего семь команд, а проходил он в декабре.
Первый клубный Чемпионат мира в новом формате состоится с 17 июня по 4 июля 2021 года.