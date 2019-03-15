ФИФА утвердила новый формат клубного Чемпионата мира

"Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно нужно выделить. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд", - цитирует его ВВС.