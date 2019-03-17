Клуб из Узбекистана будет выступать в КХЛ

В следующем сезоне клуб из Ташкента будет играть в Высшей Хоккейной Лиге (ВХЛ), поэтому дебют в КХЛ запланировал на 2022 год - после Олимпийских игр в Пекине.

"У нас четыре команды участвуют в чемпионате Узбекистана. Под участие в ВХЛ будет создаваться новый клуб. Что касается готовых игроков для этой команды — сейчас специалисты просматривают хоккеистов. Возможно, кто-то их них попадет в состав. Уровень лиги достаточно высокий, поэтому нужны соответствующие игроки", - цитирует вице-президента чемпионата Узбекистана по хоккею Бахадура Гафурова Sport24.ru.

В пятницу, 15 марта, в столице Узбекистана был открыт спортивно-развлекательный комплекс Humo Arena, способный вместить 12 тысяч зрителей.