Кубок Гагарина: "Динамо" сравняло счёт в серии. СКА разгромил "Локомотив"

ЦСКА - Динамо Москва

Московское "Динамо" в овертайме обыграло ЦСКА со счётом 1:0. Счёт в серии стал равным - 1:1. Победу "динамовцам" принёс точный бросок Владимира Брюквина на первой минуте овертайма. Латвийский нападающий Микс Индрашис провёл на льду 17 минут и 38 секунд, дважды нанёс бросок по воротам, применил один силовой приём и выиграл шесть из восьми вбрасываний. Третья игра серии состоится 17 марта.

СКА - Локомотив

Питерский СКА разгромил "Локомотив" со счётом 6:1 и повёл в серии со счётом 2:0.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами - Михаил Мальцев забил за СКА, а Артур Каюмов за ярославский клуб. Во втором периоде "армейцы" забросили три шайбы благодаря стараниям Никиты Гусева, Алексея Бывальцева и Ярно Коскиранты

В заключительном отрезке игры Павел Дацюк и Виктор Тихионов отметились заброшенными шайбами в ворота "Локо". Третья игра серии пройдёт на арене "железнодорожников" 17 марта.