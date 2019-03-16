Это край! Точка кипения по знаку Зодиака

Овен

Овны не обладают большим запасом терпения и, стоит им почувствовать что оно на исходе, начинают нервничать. Их импульсивные действия провоцируют атаку на них же самих.

Точка кипения достигает апогея, как только начинают рушиться все планы. И не важно, отчего это происходит - в погодных условиях дело или в чьем-то вмешательстве.

Своей импульсивностью Овны могут сеять в массы волнения и еще больше накалять обстановку.

Телец

Тельцов по праву можно назвать эталоном высшей степени терпения. Они способны бесконечно следить за ситуацией, так и не двинувшись с места, чтобы ее разрешить. И это их нисколько не раздражает, а наоборот - они просто ждут окончания. Поэтому

о том, где находится у Тельцов точка кипения, говорить не стоит - похоже, ее просто нет. И не из-за их полного безразличия, а от природной медлительности и практичности.

Близнецы

Расстояние от терпения до точки кипения у представителей этого знака зависит от разных обстоятельств. Они могут часами выслушивать жалобы от окружающих или рассуждения на бесконечные темы. Но все это будет до поры до времени.

Если терпение Близнецов лопнет и их начнут раздражать меркантильные действия, они могут взорваться. И тот, кто попадется им под руку, ощутит на себе всю силу их негодования.

Рак

Представители этого знака Зодиака являются настоящим образцом ангельского терпения. Сказать, что их трудно разозлить, - нельзя, но то, что они спокойно относятся ко всем обязательствам, сдержанно все воспринимают и не паникуют в нестандартной ситуации, - это факт. Раки могут демонстрировать свое недовольство, но оно не будет ярко выраженным.

Оценить уровень их точки кипения практически невозможно, потому как свои эмоции они прячут внутри. И считают, что все в этой жизни можно решить, сохраняя спокойствие.

Лев

Львы не отличаются большим терпением, имея в своем арсенале настоящие царские замашки. Их главным раздражителем может стать только то, что их персоне не будет уделено достаточно внимания.

В таком случае они начинают импульсивно демонстрировать свои эмоции и нервничать. А точкой кипения у них становится монотонность в каких-то действиях.

Тогда они способны взорваться или даже нахамить.

Дева

Представители этого знака любыми путями стараются достичь совершенства, поэтому стремятся всегда быть спокойными. Чтобы что-то получить, они не пожалеют своего времени. Терпения им не занимать, ведь они возьмутся за любую кропотливую работу.

Вывести их из душевного равновесия может только беспорядок или неприятный запах. Они начнут так сильно возмущаться увиденным, что точка кипения может достичь критической отметки.

Весы

Природа вложила в представителей этого знака зодиакального круга огромный запас терпения. Благодаря своему миротворческому характеру они могут скрывать свои истинные чувства.