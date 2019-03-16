Это край! Точка кипения по знаку Зодиака
Каждый представитель звездного небосклона обладает своим уровнем терпения, который дает ему возможность справиться с гневом или раздражением. Насколько могут контролировать свои эмоции знаки Зодиака, кто из них не наделен ангельским терпением, и где та самая точка кипения?..
Овен
Овны не обладают большим запасом терпения и, стоит им почувствовать что оно на исходе, начинают нервничать. Их импульсивные действия провоцируют атаку на них же самих.
Точка кипения достигает апогея, как только начинают рушиться все планы. И не важно, отчего это происходит - в погодных условиях дело или в чьем-то вмешательстве.
Своей импульсивностью Овны могут сеять в массы волнения и еще больше накалять обстановку.
Телец
Тельцов по праву можно назвать эталоном высшей степени терпения. Они способны бесконечно следить за ситуацией, так и не двинувшись с места, чтобы ее разрешить. И это их нисколько не раздражает, а наоборот - они просто ждут окончания. Поэтому
о том, где находится у Тельцов точка кипения, говорить не стоит - похоже, ее просто нет. И не из-за их полного безразличия, а от природной медлительности и практичности.
Близнецы
Расстояние от терпения до точки кипения у представителей этого знака зависит от разных обстоятельств. Они могут часами выслушивать жалобы от окружающих или рассуждения на бесконечные темы. Но все это будет до поры до времени.
Если терпение Близнецов лопнет и их начнут раздражать меркантильные действия, они могут взорваться. И тот, кто попадется им под руку, ощутит на себе всю силу их негодования.
Рак
Представители этого знака Зодиака являются настоящим образцом ангельского терпения. Сказать, что их трудно разозлить, - нельзя, но то, что они спокойно относятся ко всем обязательствам, сдержанно все воспринимают и не паникуют в нестандартной ситуации, - это факт. Раки могут демонстрировать свое недовольство, но оно не будет ярко выраженным.
Оценить уровень их точки кипения практически невозможно, потому как свои эмоции они прячут внутри. И считают, что все в этой жизни можно решить, сохраняя спокойствие.
Лев
Львы не отличаются большим терпением, имея в своем арсенале настоящие царские замашки. Их главным раздражителем может стать только то, что их персоне не будет уделено достаточно внимания.
В таком случае они начинают импульсивно демонстрировать свои эмоции и нервничать. А точкой кипения у них становится монотонность в каких-то действиях.
Тогда они способны взорваться или даже нахамить.
Дева
Представители этого знака любыми путями стараются достичь совершенства, поэтому стремятся всегда быть спокойными. Чтобы что-то получить, они не пожалеют своего времени. Терпения им не занимать, ведь они возьмутся за любую кропотливую работу.
Вывести их из душевного равновесия может только беспорядок или неприятный запах. Они начнут так сильно возмущаться увиденным, что точка кипения может достичь критической отметки.
Весы
Природа вложила в представителей этого знака зодиакального круга огромный запас терпения. Благодаря своему миротворческому характеру они могут скрывать свои истинные чувства.
Любую конфликтную ситуацию Весы постараются сгладить, независимо от того, где она произошла - на работе или дома. Но если никто не выслушает их мнение, то это может вызвать негодование.
И тогда Весам придется собрать всю свою волю, чтобы не спровоцировать очередной конфликт.
Скорпион
Умение ждать и выжидать время - тактика этого знака. Скорпионы могут долго присматриваться и оценивать то, что видят, а все увиденное, как правило, анализируют. И если у них сложилось свое мнение, то никому не получится их переубедить.
Вывести из себя Скорпионов может только вранье или утаивание какой-то информации, которая для них является важной и значимой.
Но в основном они умеют держать все свои эмоции при себе и не доводить ситуацию до накала страстей.
Стрелец
Наградить Стрельцов терпением, наверное, забыли на звездном небосклоне. Они постоянно что-то придумывают или куда-то отправляются. Представители этого знака Зодиака не могут усидеть на одном месте, поэтому начинают нервничать и раздражаться, если у них рушатся планы.
По-настоящему взорвать Стрельца эмоционально может только тот, кто не разделяет его увлечений или не понимает ритм жизни.
Научиться быть терпеливым человеком представителю этого знака поможет сильная и умная личность из его окружения.
Козерог
Козерогам свойственно правильно рассчитывать время и придумывать нужную стратегию. Представители этого знака Зодиака ставят перед собой задачи, хотя и не торопятся их быстро выполнять.
Для них важным показателем является качество, поэтому терпения им не занимать. Стать точкой кипения может только безответственность людей, на которых они готовы положиться.
Во всех других случаях Козероги проявляют осторожность и расчетливость.
Водолей
Водолеи могут долго терпеть различные неурядицы, полагаясь на то, что в скором времени все решится. Но иногда и такой твердый камень может проточить ржавчина. Вершина точки кипения для Водолеев - однообразие и рутина, и
от всего этого они постараются избавиться в самый короткий срок. И чем больше им надоест привычный порядок вещей, тем быстрее они создадут вокруг себя новую обстановку.
Рыбы
Представители этого знака Зодиака отличаются от других своей рассудительностью и спокойствием. Им не нужно распылять свой гнев из-за неправильно выбранной стратегии. Рыбы всегда соблюдают очередность поставленных задач, так что
выбить их из привычной колеи может только необязательность, поэтому подобный факт они приравнивают к предательству.
И точка кипения будет только набирать обороты в зависимости от глобальности ситуации.
Подготовлено по материалам Клубер.