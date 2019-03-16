Умерла 18-летняя модель, звезда соцсетей, сестра солиста One Direction
В возрасте 18 лет скончалась сестра популярного британского певца, участника группы One Direction Луи Томлинсона - Фелисити Томлинсон. По предварительным данным, причиной смерти девушки стал сердечный приступ, пишет Metro.
О смерти Фелисити сообщил ее знакомый, находившийся у нее дома в западном Лондоне.
Как сообщает издание, Фелисити - одна из пяти младших братьев и сестер Луи - была диджеем, моделью, звездой соцсетей и, несмотря на столь юный возраст, даже успела заявить о себе как начинающий дизайнер. За ее страничкой в Instagram следили 1,3 миллиона подписчиков.
Многие считали, что благодаря известности брата и привлекательной внешности девушке открыта прямая дорога в шоу-бизнес.
Луи узнал о смерти сестры, у которой ранее не было никаких проблем со здоровьем, в среду, после чего отменил свое участие в предстоящем шоу.
В 2016 году Фелисити и Луи потеряли мать, которая скончалась от лейкемии. Луи - самый старший ребенок в многодетной семье, где в числе других растут близнецы, которым нет еще и шести лет.
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Félicité through the years😍 She is getting prettier every year😍😍❤️ @felicitegrace . . . . . . . . #felicitetomlinson #lottietomlinson #daisytomlinson #phoebetomlinson #louistomlinson #onedirection #niallhoran #harrystyles #liampayne #littlemix #perrieedwards #jesynelson #jadethirlwall #leighannepinnock #beberexha #steveaoki #ritaora