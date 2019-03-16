Сб, 16.03.2019
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Умерла 18-летняя модель, звезда соцсетей, сестра солиста One Direction
Трагедия

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ФОТО: скриншот instagram.com/felicitegrace

В возрасте 18 лет скончалась сестра популярного британского певца, участника группы One Direction Луи Томлинсона - Фелисити Томлинсон. По предварительным данным, причиной смерти девушки стал сердечный приступ, пишет Metro.

О смерти Фелисити сообщил ее знакомый, находившийся у нее дома в западном Лондоне.

Как сообщает издание, Фелисити - одна из пяти младших братьев и сестер Луи - была диджеем, моделью, звездой соцсетей и, несмотря на столь юный возраст, даже успела заявить о себе как начинающий дизайнер. За ее страничкой в Instagram следили 1,3 миллиона подписчиков.

Многие считали, что благодаря известности брата и привлекательной внешности девушке открыта прямая дорога в шоу-бизнес.

Луи узнал о смерти сестры, у которой ранее не было никаких проблем со здоровьем, в среду, после чего отменил свое участие в предстоящем шоу.

В 2016 году Фелисити и Луи потеряли мать, которая скончалась от лейкемии. Луи - самый старший ребенок в многодетной семье, где в числе других растут близнецы, которым нет еще и шести лет.

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