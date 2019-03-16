Сб, 16.03.2019
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В Риге пройдут мероприятия дня легионеров

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Шествие легионеров у Памятника Свободы

ФОТО: LETA

16 марта, в неофициальный день памяти латышских легионеров, в центре Риги пройдет несколько традиционных мероприятий дня легионеров.

Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi подало заявку на проведение шествия с 11.00 до 13.00 по маршруту церковь Св. Иоанна - ул. Калькю - площадь Свободы, где его участники возложат цветы к памятнику Свободы. Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.

Общество поддержки национальных воинов с 7.00 до 13.00 намерено провести собрание на площади Свободы, в котором примут участие 20 человек.

Латвийский антинацистский комитет планировал провести мероприятие в память жертв "Ваффен СС" на плошади Свободы, но по указанию Рижской думы оно будет проходить на Бастионной горке. Организация обжаловала решение Рижской думы в суде, но суд оставил его в силе.

>Латвийские антинацисты и через суд не добились согласования мероприятия 16 марта.

День памяти латышских легионеров: Фото и видео с предыдущих шествий

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