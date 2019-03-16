Сб, 16.03.2019
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Люди делятся фотографиями подсвеченного водопада Вентас румба

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"Кулдига как всегда романтична", - пишет одна наблюдательница

ФОТО: @vilumsoneroberta

Только два вечера - 15 и 16 марта в Кулдиге с уникальным световым шоу был подсвечен самый широкий водопад в Европе - Вентас-Румба. Посетители в социальных сетях уже поделились первыми фотографиями с мероприятия. 

Водопад будет подсвечен и в субботу, 16 марта. Особые световые шоу запланированы в 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kuldiga #latvia #latvianature #ventasrumba #alekšupīte #lights #rainyevening

A post shared by Laura Simanoviča (@laurasimanovica) on

Вентас-Румба один из символов и гордость города Кулдига. Местные жители говорят, что водопад освещали и ранее, в 1960 году. Начиная с того времени водопад больше не освещался. А значит, это будет уникальная возможность для жителей и гостей Кулдиги увидеть водопад в невиданных красках. 

Лучше всего наблюдать за подсвеченным водопадом Вентас румба со старинного моста и с левого берега Венты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#kuldīga #venta #ventasrumba #gaismasšovs #nakts #krāsuspēles #krāsas #collors #night

A post shared by Madara Spīla-Pajate (@madara.spilapajate) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#venta #ventasrumba #kuldīga #gaismasšovs #krāsas #krāsuspēles #collors

A post shared by Madara Spīla-Pajate (@madara.spilapajate) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водопад бензина 🖖 . . . . #kuldiga #venta #latvija #latvia #ventasrumba

A post shared by Rina Tihomirova (@evtihomirova) on

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