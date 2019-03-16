Люди делятся фотографиями подсвеченного водопада Вентас румба

Вентас-Румба один из символов и гордость города Кулдига. Местные жители говорят, что водопад освещали и ранее, в 1960 году. Начиная с того времени водопад больше не освещался. А значит, это будет уникальная возможность для жителей и гостей Кулдиги увидеть водопад в невиданных красках.