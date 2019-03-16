Люди делятся фотографиями подсвеченного водопада Вентас румба

Только два вечера - 15 и 16 марта в Кулдиге с уникальным световым шоу был подсвечен самый широкий водопад в Европе - Вентас-Румба. Посетители в социальных сетях уже поделились первыми фотографиями с мероприятия.
Водопад будет подсвечен и в субботу, 16 марта. Особые световые шоу запланированы в 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30.
Вентас-Румба один из символов и гордость города Кулдига. Местные жители говорят, что водопад освещали и ранее, в 1960 году. Начиная с того времени водопад больше не освещался. А значит, это будет уникальная возможность для жителей и гостей Кулдиги увидеть водопад в невиданных красках.
Лучше всего наблюдать за подсвеченным водопадом Вентас румба со старинного моста и с левого берега Венты.