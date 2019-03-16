В Риге значительно опаздывает общественный транспорт

Из-за прошедших 16 марта в Риге мероприятий общественный транспорт некоторых маршрутов опаздывает, сообщает руководство предприятия Rīgas satiksme.
Несмотря на то, что мероприятия в честь дня памяти латышских легионеров закончились, наблюдается большой поток автомобилей в сторону зала Кипсала, где происходит выставка "Māja I 2019".
Как сообщает Rīgas satiksme, автобусы курсируют с задержкой до 10 минут. Однако автобусы 13, 37, 57 и 41 маршрута могут опаздывать даже на 20 минут.
У трамваев существенных опозданий не наблюдается. Троллейбусы 9,5, 12 и 25 маршрута могут опаздывать вплоть до 25 минут, проинформировали в Rīgas satiksmе.