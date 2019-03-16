Сб, 16.03.2019
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В Риге значительно опаздывал общественный транспорт

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Из-за прошедших 16 марта в Риге мероприятий общественный транспорт некоторых маршрутов опаздывал, сообщало руководство предприятия Rīgas satiksme.

Несмотря на то, что мероприятия в честь дня памяти латышских легионеров закончились, наблюдался большой поток автомобилей в сторону зала Кипсала, где проходила выставка "Māja I 2019".

Как собщали в Rīgas satiksme, автобусы курсировали с задержкой до 10 минут. Однако автобусы 13, 37, 57 и 41 маршрута опаздывали даже на 20 минут.

>В Риге прошли мероприятия дня легионеров.

У трамваев существенных опозданий не было. Троллейбусы 9,5, 12 и 25 маршрута могли опаздывать вплоть до 25 минут, проинформировали в Rīgas satiksmе.

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