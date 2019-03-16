В Ирландии судят гражданина Латвии за убийство в торговом центре

Дело возобновили на этой неделе. В нём обвиняется гражданин Латвии - Рихард Лавицкис. Обвиняемый признаёт, что убил мужчину, однако заявляет, что был спровоцирован. Он пояснил, что между ними произошёл спор на почве долга суммой в 300 евро.

Обвиняемый не признаёт своей вины в умышленном убийстве, но признаёт, что виноват в ненамеренном. На этой неделе прокурор в Центральном уголовном суде заявил, что согласно фактам дела, сказанное Лавицкисом не соответствует правде.

Прокурор заявил в суде, что скончавшийся мужчина только недавно прибыл в Ирландию, в то время как Лавицкис жил там с 14 лет. Во время, когда происходило убийство, оба мужчины не работали, а поляк начал основательно употреблять алкоголь.

За несколько месяцев до рокового дня жертва с ещё одним мужчиной избили Лавицкиса, используя кастет. Ещё позже разбили окно дома, где жил Лавицкис со своей сожительницей и ребёнком. Обвиняемый вызвал полицию и заявил, что окно разбил мужчина польской национальности, добавив, что "сам всё решит".

Как сообщает портал, несмотря на предупреждения стражей порядка не делать этого, Лавицкис вооружился ножом и отправился искать виновника. В суде он рассказал, что хотел только припугнуть жертву, однако при встрече "с глазу на глаз" потерял контроль.

В предъявленной суду видеосъемке видно, что обвиняемый бежит к своей жертве с ножом в руке.