Сб, 16.03.2019
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В Ирландии судят гражданина Латвии за убийство в торговом центре

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Гражданин Латвии в Ирландии предстал перед судом за убийство мужчины польской национальности два года назад в торговом центре в Логфорде, сообщает портал baltic-ireland.ie.

Дело возобновили на этой неделе. В нём обвиняется гражданин Латвии - Рихард Лавицкис. Обвиняемый признаёт, что убил мужчину, однако заявляет, что был спровоцирован. Он пояснил, что между ними произошёл спор на почве долга суммой в 300 евро.

Обвиняемый не признаёт своей вины в умышленном убийстве, но признаёт, что виноват в ненамеренном. На этой неделе прокурор в Центральном уголовном суде заявил, что согласно фактам дела, сказанное Лавицкисом не соответствует правде.  

Прокурор заявил в суде, что скончавшийся мужчина только недавно прибыл в Ирландию, в то время как Лавицкис жил там с 14 лет. Во время, когда происходило убийство, оба мужчины не работали, а поляк начал основательно употреблять алкоголь.

За несколько месяцев до рокового дня жертва с ещё одним мужчиной избили Лавицкиса, используя кастет. Ещё позже разбили окно дома, где жил Лавицкис со своей сожительницей и ребёнком. Обвиняемый вызвал полицию и заявил, что окно разбил мужчина польской национальности, добавив, что "сам всё решит". 

Как сообщает портал, несмотря на предупреждения стражей порядка не делать этого, Лавицкис вооружился ножом и отправился искать виновника. В суде он рассказал, что хотел только припугнуть жертву, однако при встрече "с глазу на глаз" потерял контроль. 

В предъявленной суду видеосъемке видно, что обвиняемый бежит к своей жертве с ножом в руке.

Прокурор считает, что все доказательства свидетельствуют о том, что Лавицкис умышленно хотел или убить мужчину, или нанести ему травму. 

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