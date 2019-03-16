"Моему сыну уже 8 лет": Бузова всколыхнула Сеть откровенным признанием

В беседе с журналистами артистка заявила: "Моему сыну уже 8 лет, вы представляете?". Позднее выяснилось, что речь идет о крестнике Бузовой - сыне ее близкой подруги Ольги Десятовской.

"Я как сейчас помню этот день. 2011-й год. Я сижу в кафе. И мы просто с ней по телефону вместе рожаем... Она говорит: "Все, все, ну я пошла", я говорю: "Давай!".

И вот этот звонок, когда она еще немножко только приходит в себя, ее эти слезы: "Я родила", я вспоминаю - и у меня прям мурашки. Такое счастье!",

- поделилась своими ощущениями артистка.

Кстати, активно обсуждают в соцсетях и свежий ролик Ольги Бузовой и юмориста Романа Каграманова, в котором они вдвоем высмеивают ее цитаты, вызвавшие самый широкий резонанс. В частности,

на видео смешно обыгрывается фраза Бузовой "Мои люди всегда со мной", а также другой ее перл: "Господь не дает грудь только тем женщинам, которые способны на большее".

Особенно пользователей Сети позабавила шутка: "Если женщина любит украшения, значит, она... ель".