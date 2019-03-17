Кубок Гагарина: "Барыс" и "Автомобилист" сравнивают счёт в сериях

Барыс - Авангард

Астанинский "Барыс" обыграл у себя дома "Авангард" со счётом 4:2 и сравнял счёт в серии - 1:1. Следующие два матча противостояния пройдут в арене "Авангарда".

Первую заброшенную шайбу зрители увидели только во втором периоде - точным броском отметился хоккеист "Барыса" Джесси Блэкер. Несколько минут спустя Дастин Бойд поразил ворота "Авангарда" во второй раз.

В начале заключительного отрезка игры Сергей Шумаков сократил отставание омского клуба, но затем шайба Брэндона Боченски вернула разницу в два гола. За 5 минут до конца Бойд оформил дубль, а окончательный счёт в матче установил игрок "Авангарда" Коди Франсон.

Автомобилист - Салават Юлаев

Екатеринбургский "Автомобилист" также сравнял счёт в серии, обыграв у себя дома "Салават Юлаев" со счётом 2:0.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл нападающий Георгий Белоусов, а во втором периоде Стефан Да Коста упрочил преимущество "Автомобилиста" и установил окончательный счёт в матче.