Выбегающие на дорогу животные: В Латвии опробуют новое решение

Планируется направить животных в конкретные места для пересечения дороги, где об их приближении водителей предупредят электронные знаки. В этом году, возможно, оборудуют два таких места.

Столкновения с животными на дороге происходят все чаще. Госполиция в прошлом году зафиксировала 620 таких аварий, что на 7% больше, нежели годом ранее.

Растет и число пострадавших. В прошлом году при столкновении с оленем погибли двое.

Однако, статистика полиции показывает лишь вершину айсберга. Страховые премии после столкновений с животными в среднем в год выплачивают в пять раз чаще обозначенных случаев. Чаще других на дорогу выбегают олени и косули.

"Первый опаснейший период настанет уже скоро, в конце апреля, в мае, когда ожидается новое поколение.

Особи прошлого года начинают самостоятельную жизнь, перемещаясь по более просторным территориям", - рассказал руководитель Охотничьего отдела Государственной службы среды Валтерс Лусис.

Число ДТП растет из года в год потому, что растет количество животных, а также дорожное сообщение становится более интенсивным.

Чтобы уменьшить количество ДТП, Latvijas Valsts ceļi будут искать критические точки, на которых установить заборы и оборудовать переходы для животных.

На пилотный проект выделено 170 000 евро.