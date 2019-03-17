Выбегающие на дорогу животные: В Латвии опробуют новое решение

Чтобы предотвратить аварии с животными, в этом году компания Latvijas Valsts ceļi опробует новое решение, передает LTV.
Планируется направить животных в конкретные места для пересечения дороги, где об их приближении водителей предупредят электронные знаки. В этом году, возможно, оборудуют два таких места.
Столкновения с животными на дороге происходят все чаще. Госполиция в прошлом году зафиксировала 620 таких аварий, что на 7% больше, нежели годом ранее.
Растет и число пострадавших. В прошлом году при столкновении с оленем погибли двое.
Однако, статистика полиции показывает лишь вершину айсберга. Страховые премии после столкновений с животными в среднем в год выплачивают в пять раз чаще обозначенных случаев. Чаще других на дорогу выбегают олени и косули.
"Первый опаснейший период настанет уже скоро, в конце апреля, в мае, когда ожидается новое поколение.
Особи прошлого года начинают самостоятельную жизнь, перемещаясь по более просторным территориям", - рассказал руководитель Охотничьего отдела Государственной службы среды Валтерс Лусис.
Число ДТП растет из года в год потому, что растет количество животных, а также дорожное сообщение становится более интенсивным.
Чтобы уменьшить количество ДТП, Latvijas Valsts ceļi будут искать критические точки, на которых установить заборы и оборудовать переходы для животных.
На пилотный проект выделено 170 000 евро.
Представитель Latvijas Valsts ceļi Марис Заляискаилнс отметил, что вдоль обочин придется установить заборы протяженностью несколько сотен метров, места для перехода и детекторы, которые будут сигнализировать о приближении лесного зверя.