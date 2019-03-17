В Гулбене произошел пожар в многоквартирном доме

В воскресенье утром, 17 марта, в Гулбене возник пожар в многоквартирном доме, один человек пострадал и был передан медикам, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Сообщение о пожаре в ГПСС поступило в 8.47. В многоквартирном доме образовалось большое задымление. На месте происшествия пожарные установили, что в одной из квартир горят кровать и ковер.
Сотрудники ГПСС из горящей квартиры вынесли одного человека, который был передан медикам скорой помощи.
Уже через 13 минут после получения вызова пожар был локализован.