За 9 минут до теракта власти Новой Зеландии получили "манифест" стрелка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила "манифест" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче, за девять минут до начала теракта, сообщает NDTV.
По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание.
Он представляет из себя "многословный, бессвязный, конспирологический, крайне правый" текст. "В нем не называлось ни место, ни какие-то отличительные детали", - подчеркнула Ардерн.
Арден добавила, что ее канцелярия уведомила службу безопасности о письме через две минуты после того, как получила его по электронной почте.
Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. По последним данным, в результате атаки погибли 50 человек.
Галерея: Стрельба в мечетях в Новой Зеландии