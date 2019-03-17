За 9 минут до теракта власти Новой Зеландии получили "манифест" стрелка

По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание.

Он представляет из себя "многословный, бессвязный, конспирологический, крайне правый" текст. "В нем не называлось ни место, ни какие-то отличительные детали", - подчеркнула Ардерн.

Арден добавила, что ее канцелярия уведомила службу безопасности о письме через две минуты после того, как получила его по электронной почте.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. По последним данным, в результате атаки погибли 50 человек.