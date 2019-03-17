Вс, 17.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле

BMW всмятку. В Таллинне пьяный водитель врезался в бетонный столб
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В Таллинне на Лаагна-теэ в ночь на воскресенье, 17 марта, произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал водитель BMW, пишет Rus.Postimees.

В воскресенье, 17 марта, в 01.31 на Лаагна-теэ возле моста Линдакиви, по предварительным данным, 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW X5 потерял управление и врезался в бетонный столб.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Эстонии произошло три тяжелых ДТП, полиция поймала за рулем 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.

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