BMW всмятку. В Таллинне пьяный водитель врезался в бетонный столб
В Таллинне на Лаагна-теэ в ночь на воскресенье, 17 марта, произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал водитель BMW, пишет Rus.Postimees.
В воскресенье, 17 марта, в 01.31 на Лаагна-теэ возле моста Линдакиви, по предварительным данным, 19-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле BMW X5 потерял управление и врезался в бетонный столб.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Эстонии произошло три тяжелых ДТП, полиция поймала за рулем 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного в состоянии наркотического опьянения.