Обвал облицовки подъезда в Риге: зрелищное продолжение истории

Как уже сообщалось ранее, в понедельник в 7 утра по адресу Виестура проспектс, 73 обвалился 20 метровый пласт цементной штукатурки. Обрушение произошло прямо над подъездом и огромные куски облицовки здания завалили входную дверь. Люди не пострадали.

Дом на две трети принадлежит Рижской думе и самоуправление сдает здесь квартиры представителям различных социальных групп населения.

Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 выяснила, что после пожара в 2014 году в доме проводился серьезный ремонт крыши.

По словам представителя департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Ингриды Мутьянко тут ремонтировалось 48% крыши - сама кровля и несущие конструкции.

Однако квартиросьемщики ремонта в доме не заметили.

Жительница дома Ингуны живет в квартире на втором этаже непосредственно под местом, где проводился ремонт. Невооруженным взглядом видно - регипсовый потолок прогнулся дугой и нависает.

Женщина опасается, что он может рухнуть в любой момент. Потолок держится на подручных средствах: в одном месте на термосе, в другом на коробке, стоящей на шкафу.

"Мне сказали, вам самой надо делать ремонт. Но ведь я к пожару не причастна. Как я могу сама что-то сделать? Куда мне мебель деть? Куда мне самой деться?", – возмущена женщина.

Ремонт крыши в доме проводила муниципальная компания Rīgas namu pārvaldnieks. Общая смета по замене кровли и несущих конструкций на всей крыше составляла 29 тысяч 960 евро. Но RNP отремонтировла только 48% крыши, за почти 14 тысяч евро.

"Личное дело" обратилось к сертифицированному специалисту, председателю Латвийского объединения кровельщиков Армандсу Лиеде с просьбой оценить объем и качество проведенных работ на месте.

Специалист обнаружил много нарушений в технологии ремонта, а также в монтаже несущих конструкций.

Констатировал использование неправильных материалов. В частности, для монтажа крыши использовались шурупы для регипса. По его словам, это недопустимо. Он уверен, ответственные лица должны поплатиться сертификатом.

"Такого рода работу безусловно нельзя было принимать. В отношении тех специалистов, которые ее принимали или строительного инженера, который подписал эти документы, здесь надо думать о соответствии их сертификата. Новое покрытие крыши исполнено даже хуже, чем старое. У старого нет таких щелей", – пояснил Армандс Лиеде.

Также по мнению Армандса Лиеде, в доме было отремонтировано максимум 10% крыши, но никак не 48%, как указано в смете.

По приблизительным оценкам эксперта при проведении качественного ремонта по всем нормативам за такую работу можно было бы взять порядка 10 тысяч евро — это максимум, со всеми налогами. В данном случае смета достигала почти 14 тысяч евро в 2014 году.