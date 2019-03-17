RUS TVNETСпортФутболВидео: Мальчишка показал чудеса владения футбольным мячом на беговой дорожкеВидео: Мальчишка показал чудеса владения футбольным мячом на беговой дорожкеРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии17 марта 2019, 12:45ФОТО: Ramelldo7 FacebookВ социальной сети Facebook набирает популярность видео, где подросток демонстрирует чудеса владения футбольным мячом на беговой дорожке. Выглядит невероятно! Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариивне игрыпосмотри!футбол