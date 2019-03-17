РСЛ на выборах в Европарламент заявил шахматиста с испанским гражданством

Как информировали в РСЛ, Широв был негражданином Латвии, который с 1996 до 2011 года представлял на турнирах Испанию, а затем вновь защищал честь Латвии.

После конфликта с Латвийской шахматной федерацией с 2018 года он вновь представляет Испанию. Шахматист является гражданином этой страны.

По мнению Широва, в Латвии резко ухудшилась ситуация с правами русского меньшинства, так как принято решение о переводе школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Именно это заставило шахматиста пойти в политику.

Как сообщалось, возглавят список кандидатов РСЛ на выборах Европарламента лидер партии Татьяна Жданок и нынешние депутаты Европарламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов.