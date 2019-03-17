Вс, 17.03.2019
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РСЛ на выборах в Европарламент заявил шахматиста с испанским гражданством

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Алексей Широв

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

От Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в Европарламент будет баллотироваться гроссмейстер по шахматам Алексей Широв, который войдет в список кандидатов под четвертым номером, сообщили агентству LETA в партии.

Как информировали в РСЛ, Широв был негражданином Латвии, который с 1996 до 2011 года представлял на турнирах Испанию, а затем вновь защищал честь Латвии.

После конфликта с Латвийской шахматной федерацией с 2018 года он вновь представляет Испанию. Шахматист является гражданином этой страны.

По мнению Широва, в Латвии резко ухудшилась ситуация с правами русского меньшинства, так как принято решение о переводе школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Именно это заставило шахматиста пойти в политику.

Как сообщалось, возглавят список кандидатов РСЛ на выборах Европарламента лидер партии Татьяна Жданок и нынешние депутаты Европарламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов.

Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.

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