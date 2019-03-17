РСЛ на выборах в Европарламент заявил шахматиста с испанским гражданством

От Русского союза Латвии (РСЛ) на выборах в Европарламент будет баллотироваться гроссмейстер по шахматам Алексей Широв, который войдет в список кандидатов под четвертым номером, сообщили агентству LETA в партии.
Как информировали в РСЛ, Широв был негражданином Латвии, который с 1996 до 2011 года представлял на турнирах Испанию, а затем вновь защищал честь Латвии.
После конфликта с Латвийской шахматной федерацией с 2018 года он вновь представляет Испанию. Шахматист является гражданином этой страны.
По мнению Широва, в Латвии резко ухудшилась ситуация с правами русского меньшинства, так как принято решение о переводе школ нацменьшинств на обучение на государственном языке. Именно это заставило шахматиста пойти в политику.
Как сообщалось, возглавят список кандидатов РСЛ на выборах Европарламента лидер партии Татьяна Жданок и нынешние депутаты Европарламента Андрей Мамыкин и Мирослав Митрофанов.
Выборы в Европарламент пройдут 25 мая.