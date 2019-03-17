Мэй предупредила парламент: Лондон может вообще не покинуть ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила, что если депутаты не поддержат ее соглашение о Brexit до саммита Европейского совета в четверг, 21 марта, то Лондон не покинет ЕС в течение многих месяцев, "если вообще когда-нибудь покинет", значится в статье Мэй в Sunday Telegraph.
Мэй подчеркнула, если Brexit будет отложен на столь длительный срок, что Британии придется принять участие в выборах в Европарламент в мае, это станет "мощным символом коллективного политического провала парламента", - сказано в публикации.
Премьер-министр призвала депутатов "стоять вместе, как демократы и патриоты", чтобы поддержать ее соглашение о Brexit.
"После того, как парламент на прошлой неделе отказался оставить Евросоюз без соглашения и отказался поддержать второй референдум о Brexit, Мэй убеждает депутатов, что ее соглашение "является единственным выходом из нынешнего тупика", - напоминает издание.
Предположительно, на этой неделе Тереза Мэй в третий раз попробует добиться одобрения парламентом своей сделки о выходе. Страны Евросоюза могут поддержать "жесткий" Brexit, если парламент Великобритании не утвердит соглашение о выходе или не предоставит четкой альтернативы,сообщалось ранее.