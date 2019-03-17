Мэй предупредила парламент: Лондон может вообще не покинуть ЕС

Мэй подчеркнула, если Brexit будет отложен на столь длительный срок, что Британии придется принять участие в выборах в Европарламент в мае, это станет "мощным символом коллективного политического провала парламента", - сказано в публикации.

Премьер-министр призвала депутатов "стоять вместе, как демократы и патриоты", чтобы поддержать ее соглашение о Brexit.

"После того, как парламент на прошлой неделе отказался оставить Евросоюз без соглашения и отказался поддержать второй референдум о Brexit, Мэй убеждает депутатов, что ее соглашение "является единственным выходом из нынешнего тупика", - напоминает издание.