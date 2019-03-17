"ТТТ Рига" стала чемпионом Европейской женской баскетбольной лиги

В финале турнира рижанки с результатом 73:63 (13:20, 26:14, 19:12, 15:17) обыграли белорусский клуб "Цмоки".

В борьбе за бронзовые медали более сильными оказались баскетболистки ростовского клуба "Ростов-Дон", которые со счетом 74:65 (21:19, 25:18, 11:19, 17:9) обыграли чешский клуб "Жабины" из Брно.