Вс, 17.03.2019
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"ТТТ Рига" стала чемпионом Европейской женской баскетбольной лиги

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"TTT Рига"

ФОТО: LETA

Латвийский клуб "ТТТ Рига" в воскресенье стал чемпионом Европейской женской баскетбольной лиги.

В финале турнира рижанки с результатом 73:63 (13:20, 26:14, 19:12, 15:17) обыграли белорусский клуб "Цмоки".

В борьбе за бронзовые медали более сильными оказались баскетболистки ростовского клуба "Ростов-Дон", которые со счетом 74:65 (21:19, 25:18, 11:19, 17:9) обыграли чешский клуб "Жабины" из Брно.

Латвийский клуб, одержав семь побед в семи матчах, лидировал в группе B, а "Цмоки" был лидером группы А.

В чемпионате Европейской женской баскетбольной лиги участвовало 16 команд.

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