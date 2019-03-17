Кубок Гагарина: ЦСКА разгромил "Динамо". "Локомотив" сократил отставание в серии

Динамо Москва - ЦСКА

Московские "армейцы" в сухую обыграли "динамовцев" со счётом 4:0 и повели в серии со счётом 2:1. Четвёртый матч серии состоится 19 марта.

Счёт в матче открыл Антон Слепышев, который реализовал численное большинство. Во втором периоде гости забили ещё дважды благодаря стараниям Константина Окулова, который оформил в дубль. Под конец основного времени точку в матче поставил Максим Шалунов.

Локомотив - СКА

Ярославский клуб одержал победу над СКА со счётом 3:1. Интересно, что в последний раз "Локомотив" обыграл "армейцев" в Ярославле впервые с сезона-2015/16.

"Железнодорожники" открыли счёт на 8-й минуте благодаря шайбе Максима Осипова. Во втором периоде Георгий Иванов удвоил преимущество хозяев, но в начале заключительного отрезка игры Наиль Якупов сократил отставание в счёте. В конце матча Осипов оформил дубль и принёс "Локомотиву" победу.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу СКА. Следующий матч пройдёт в Ярославле 19 марта.