"В ней пахнет любовью": Скандальный Кивичс пытается продать машину Скулме
Пообещав покинуть страну вместе со своей невестой - журналистом и известной в Латвии персоной Лиене Скулме - музыкант Андрис Кивичс решил продать свою машину через популярный портал объявлений.
"Абсолютный эксклюзив. Уникальное предложение. Андрис Кивичс и Лиене Скулме, на данный момент самая горячая пара латвийского шоу-бизнеса, продают машину, на которой отправились 23 ноября 2018 года, чтобы провести свою первую страстную ночь.
В машине не курили, зато там ощущается запах любви. В ней хорошая аура и каждый день звучат слова: "Я тебя люблю". - "Я тебя тоже".
Авто не повреждено ни в одной аварии. При -22 градуса заводится с первого раза. Мы продаем эту машину так дешево (пробег оригинальный), потому что уезжаем из Латвии", - написал музыкант в объявлении.
Технический осмотр автомобиля 2007 года выпуска действителен до ноября.
Как уже известно, с 4 марта на телеканале STV Pirmā! запущено реалити-шоу "Kivičs. Pavisam privāti", в рамках которого все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за жизнью и отношениями Кивича и Скулме.
Подобного рода трансляции, когда телевизионные камеры следят за жизнью знаменитостей, широко известны и популярны во всем мире,
однако в Латвии подобное шоу - первое в своем роде.