"В ней пахнет любовью": Скандальный Кивичс пытается продать машину Скулме

"Абсолютный эксклюзив. Уникальное предложение. Андрис Кивичс и Лиене Скулме, на данный момент самая горячая пара латвийского шоу-бизнеса, продают машину, на которой отправились 23 ноября 2018 года, чтобы провести свою первую страстную ночь.

В машине не курили, зато там ощущается запах любви. В ней хорошая аура и каждый день звучат слова: "Я тебя люблю". - "Я тебя тоже".

Авто не повреждено ни в одной аварии. При -22 градуса заводится с первого раза. Мы продаем эту машину так дешево (пробег оригинальный), потому что уезжаем из Латвии", - написал музыкант в объявлении.

Технический осмотр автомобиля 2007 года выпуска действителен до ноября.

Как уже известно, с 4 марта на телеканале STV Pirmā! запущено реалити-шоу "Kivičs. Pavisam privāti", в рамках которого все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за жизнью и отношениями Кивича и Скулме.

Подобного рода трансляции, когда телевизионные камеры следят за жизнью знаменитостей, широко известны и популярны во всем мире,