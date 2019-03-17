Вс, 17.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

"В ней пахнет любовью": Скандальный Кивичс пытается продать машину Скулме
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ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET/ekrānuzņēmums

​Пообещав покинуть страну вместе со своей невестой - журналистом и известной в Латвии персоной Лиене Скулме - музыкант Андрис Кивичс решил продать свою машину через популярный портал объявлений.

"Абсолютный эксклюзив. Уникальное предложение. Андрис Кивичс и Лиене Скулме, на данный момент самая горячая пара латвийского шоу-бизнеса, продают машину, на которой отправились 23 ноября 2018 года, чтобы провести свою первую страстную ночь.

В машине не курили, зато там ощущается запах любви. В ней хорошая аура и каждый день звучат слова: "Я тебя люблю". - "Я тебя тоже".

Авто не повреждено ни в одной аварии. При -22 градуса заводится с первого раза. Мы продаем эту машину так дешево (пробег оригинальный), потому что уезжаем из Латвии", - написал музыкант в объявлении.

Технический осмотр автомобиля 2007 года выпуска действителен до ноября.

Как уже известно, с 4 марта на телеканале STV Pirmā! запущено реалити-шоу "Kivičs. Pavisam privāti", в рамках которого все желающие смогут в прямом эфире наблюдать за жизнью и отношениями Кивича и Скулме.

Подобного рода трансляции, когда телевизионные камеры следят за жизнью знаменитостей, широко известны и популярны во всем мире,

однако в Латвии подобное шоу - первое в своем роде.

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