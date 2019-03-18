Меню от Роналду. Что ест лучший футболист мира, чтобы быть в идеальной форме?

Один из лучших футболистов планеты португалец Криштиану Роналду в свои 34 года по-прежнему демонстрирует высокие достижения. Спортсмен тяжело работает как на поле, так и за его пределами. Давайте посмотрим, какие у Роналду привычки в питании.
В этом сезоне португалец уже провёл за "Ювентус" 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 19 голов. В Лиге чемпионов Роналду сыграл семь матчей и отличился четыре раза.
В свои 34 года Роналду по-прежнему является одним из физически самых сильных игроков в мире. Его секрет - это тяжёлые тренировки, а также регулярное и правильное питание. Что же ест Криштиану?
Португалец большой любитель фруктов и соков. Больше всего он предопчитает грушевый, яблочный и ананасовый соки. Кроме того, португалец любит кофе.
В рационе Роналду очень много рыбных продуктов. Футболист является ценителем экзотических рыб, таких как сибас и рыба-меч. Он настолько любит рыбу, что не редко сам занимается готовкой. В его Instagram можно найти фотографию, на которой изображены аппетитные бутербродики с сардинами.
Одним из любимых блюд португальца является bacalhau braz, которое включает в себя треску, лук, картофель и яичницу.
Естественно, Роналду употребляет очень много жидкости. Сам Роналду как-то признавался, что во время тренировок пьёт "особенный витаминный напиток".
"Во время тренировок я употребляю спортивный напиток, который снабжает меня энергией. Он содержит смесь углеводов, которая повышает выносливость и в ней более низкое содержание сахара, чем в других напитках. Он также содержит витамин В12, который помогает с усталостью", - признался португалец.
Рацион Роналду - это не только рыба и фрукты. Футболист любит также и мясные продукты, особенено стейки. Очень часто, когда спортсмен выбирается пообедать в ресторан, он заказывает стейк с салатом.
Несмотря на то, что рацион спортсмена достаточной строгий и сбалансированный, иногда Роналду позволяет себе "сладкие шалости". Сам футболист больше всего предпочитает обычный шоколад, но если это, например, день рождения, то не грех побаловать себя и праздничным куском торта.