Меню от Роналду. Что ест лучший футболист мира, чтобы быть в идеальной форме?

В этом сезоне португалец уже провёл за "Ювентус" 25 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 19 голов. В Лиге чемпионов Роналду сыграл семь матчей и отличился четыре раза.

В свои 34 года Роналду по-прежнему является одним из физически самых сильных игроков в мире. Его секрет - это тяжёлые тренировки, а также регулярное и правильное питание. Что же ест Криштиану?

Португалец большой любитель фруктов и соков. Больше всего он предопчитает грушевый, яблочный и ананасовый соки. Кроме того, португалец любит кофе.

В рационе Роналду очень много рыбных продуктов. Футболист является ценителем экзотических рыб, таких как сибас и рыба-меч. Он настолько любит рыбу, что не редко сам занимается готовкой. В его Instagram можно найти фотографию, на которой изображены аппетитные бутербродики с сардинами.

Одним из любимых блюд португальца является bacalhau braz, которое включает в себя треску, лук, картофель и яичницу.

Естественно, Роналду употребляет очень много жидкости. Сам Роналду как-то признавался, что во время тренировок пьёт "особенный витаминный напиток".

"Во время тренировок я употребляю спортивный напиток, который снабжает меня энергией. Он содержит смесь углеводов, которая повышает выносливость и в ней более низкое содержание сахара, чем в других напитках. Он также содержит витамин В12, который помогает с усталостью", - признался португалец.

Рацион Роналду - это не только рыба и фрукты. Футболист любит также и мясные продукты, особенено стейки. Очень часто, когда спортсмен выбирается пообедать в ресторан, он заказывает стейк с салатом.