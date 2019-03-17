Вс, 17.03.2019
Я ещё, наверно, даже не спела свою настоящую песню, которая была бы действительно моя. Лайма Вайкуле
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • Побоище захватило всех! Разнимая хоккеистов, тренер сам полез в драку

Побоище захватило всех! Разнимая хоккеистов, тренер сам полез в драку
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В канадской Миссиссоге на молодёжном турнире Little Native Hockey League произошла массовая драка. Побоище захватило всех, в том числе тренера, пишет Eurosport.

В определённый момент на лёд высыпали игроки обеих команд, там же оказался один из тренеров.

Сначала он пытался разнимать дерущихся, но в одном из эпизодов сам схватил клюшку и сильно ударил ею по спине игрока соперника.

Отмечается, что разнять команды удалось только после вмешательства полиции. Возможно, кого-то из зачинщиков арестуют.

Организаторы турнира принесли извинения за случившееся.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ