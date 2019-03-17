Побоище захватило всех! Разнимая хоккеистов, тренер сам полез в драку
В канадской Миссиссоге на молодёжном турнире Little Native Hockey League произошла массовая драка. Побоище захватило всех, в том числе тренера, пишет Eurosport.
В определённый момент на лёд высыпали игроки обеих команд, там же оказался один из тренеров.
Сначала он пытался разнимать дерущихся, но в одном из эпизодов сам схватил клюшку и сильно ударил ею по спине игрока соперника.
Отмечается, что разнять команды удалось только после вмешательства полиции. Возможно, кого-то из зачинщиков арестуют.
Организаторы турнира принесли извинения за случившееся.