Погребняк: "Смешно видеть темнокожих в сборной". Ему грозит дисквалификация за расизм

"Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Можно было обойтись и без иностранцев", - заявил Погребняк.

Интервью очень быстро дошло до Российского Футбольного Союза (РФС), который в ближайшее время проверит слова Погребняка. "Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока", - сказал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов.

Бывшему футболисту сборной России может грозить наказание за "оскорбления по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения", которая предусматривет 10 матчей дисквалификаци и штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ари, которого привёл в пример Погребняк, получил российский паспорт в июле 2018 года, а в ноябре дебютировал в составе российской сборной, которая проиграла Германии в товарищеском матче (0:3).