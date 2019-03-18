Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Разрушительный циклон в Африке: погибли более ста человек

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Во время тропического циклона "Идаи" в Мозамбике и Зимбабве погибли 127 человек, сообщает AFP.

Так, в Зимбабве погибли 65 человек, в Мозамбике -  62.

Несколько десятков человек в обеих странах пропали без вести.

Сильный ветер и ливни местами вызвали наводнения и оползни, уничтожив дороги, повредив здания и мосты. Из-за наводнений несколько затронутых стихией районов недоступны.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В порту мозамбикского города Бейры уничтожено 80% инфраструктуры электроснабжения, повреждена контрольная башня местного аэропорта, однако в воскресенье рейсы возобновились.

Многие жители поселков, которые из-за стихии были вынуждены оставить свои дома, размещены в палаточных лагерях.

Циклон "Идаи" в Зимбабве и Мозамбике бушевал с четверга по воскресенье.

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