Разрушительный циклон в Африке: погибли более ста человек

Во время тропического циклона "Идаи" в Мозамбике и Зимбабве погибли 127 человек, сообщает AFP.
Так, в Зимбабве погибли 65 человек, в Мозамбике - 62.
Несколько десятков человек в обеих странах пропали без вести.
Сильный ветер и ливни местами вызвали наводнения и оползни, уничтожив дороги, повредив здания и мосты. Из-за наводнений несколько затронутых стихией районов недоступны.
В порту мозамбикского города Бейры уничтожено 80% инфраструктуры электроснабжения, повреждена контрольная башня местного аэропорта, однако в воскресенье рейсы возобновились.
Многие жители поселков, которые из-за стихии были вынуждены оставить свои дома, размещены в палаточных лагерях.
Циклон "Идаи" в Зимбабве и Мозамбике бушевал с четверга по воскресенье.