Разрушительный циклон в Африке: погибли более ста человек

Так, в Зимбабве погибли 65 человек, в Мозамбике - 62.

Несколько десятков человек в обеих странах пропали без вести.

Сильный ветер и ливни местами вызвали наводнения и оползни, уничтожив дороги, повредив здания и мосты. Из-за наводнений несколько затронутых стихией районов недоступны.

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В порту мозамбикского города Бейры уничтожено 80% инфраструктуры электроснабжения, повреждена контрольная башня местного аэропорта, однако в воскресенье рейсы возобновились.

Многие жители поселков, которые из-за стихии были вынуждены оставить свои дома, размещены в палаточных лагерях.