Собака загрызла тюлененка. Прогулка на пляже может закончиться плачевно для вашего любимца

Если вы столкнулись с тюлененком на пляже - позвоните специалистам, чтобы проконсультироваться.

В ходе разговора удается выяснить, в каком состоянии животное, где именно оно найдено. Затем привлекается инспектор по охране окружающей среды, который принимает решение: оставить малыша на пляже или доставить к специалистам.

В случае необходимости есть возможность отправить снимок специалисту, чтобы можно было принять правильно решение.

Местные СМИ уже сообщали, что в этом году от укусов собак уже погиб один тюлененок. По закону собакам нельзя находиться на пляже без поводка. Однако не только поэтому не следует отпускать четвероногого друга. Держать собаку на поводке важно не только для безопасности диких животных, но и самих домашних питомцев, так как неизвестно болен ли тюлень. К тому же, инфекции могут быть опасны и для самих хозяев животного.

Информация на странице Facebook Рижского зоопарка свидетельствует о том, что в тёплые зимы как в этом году, количество тюленей на пляжах может достигать около 10-15 особей.

Стоит ли немедленно спасать тюлененка, лежащего на побережье?

Во многих случаях малышей следует оставлять там, где они были найдены, и они нормально выживут. Забирать детеныша и возвращать на то же самое место спустя время нет смысла. За это время родители успевают смириться с тем, что детеныш потерян.

Рижский зоопарк призывает каждого жителя, который заметил детеныша на пляже, внимательно действовать руководствуясь основными принципами.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить в Управление охраны природы по телефону 29198590.