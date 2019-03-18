"Свои люди" в правлении: министр Немиро отправил в порт Вентспилса спортивного агента
Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) назначил в правление Вентспилсского порта Рудольфа Неретса. Он, хоть и учился морскому праву, но последние годы работал спортивным агентом, представляя интересы латвийских хоккеистов и футболистов. А теперь будет представлять интересы государства во втором крупнейшем порту страны, сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7.
Декларация правительства Кришьяниса Кариньша предусматривает применение принципов OECD в управлении крупнейшими портами и сокрую реформу самой системы управления портами. Сейчас в двух крупнейших портах Латвии — Риге и Вентспилсе — по восемь членов правления. Четверо представляют самоуправления, а еще четверо — министерства: сообщения, экономики, финансов, а также защиты среды и регионального развития.
В правительстве Кришьяниса Кариньша эти министерства находятся в руках разных партий — Новой консервативной, КПВ ЛВ, Нового единства и Развитие — За! Соответственно. Не у портовых дел в правительстве Кариньша осталось только Национальное объединение.
В конце февраля ответственные министры совершили свои назначения. Министр сообщения Талис Линкайтс (Jaunā konservatīvā partija) направил в гавани работников своего же министерства — в Ригу заместителя госсекретаря Джинуту Иннусу, в Вентспилс — руководителя юридического департамента Ингуну Страутмане. Министр финансов Янис Рейрс (Jaunā vienotība) сделал одну замену. В Вентспилсе трудоустроил своего однопартийца Гиртса Валдиса Кристовскиса. В Риге осталась сотрудница министерства финансов Байба Бане.
Министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце (Attīstībai – Par!) в Ригу выдвинул депутата Рижской думы Виестурс Зепса. Он и Пуце состоят в одной партии.
А вот в Вентспилс ушла руководитель бюро министр Лайла Спалиня. Она многие годы была соратником известного политика Эдгара Яунупса. А кроме того, за 4 года пожертвовала почти 25 тысяч евро партии Юриса Пуце.
Интересен выбор министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV). В Рижский порт он в прямом смысле назначил своего человека — адвоката, с которым работал в одном бюро — Павла Ребенока. А вот в Вентспилсе будет работать Рудольф Неретс.
Министр их не называет политическими назначенцами: «И в порт Риги, и в порт Вентспилса направлены профессионалы и они не из числа членов партии. Кроме того это не чиновники. Так что это не политически ангажированное мероприятияе, а люди выбраны по профессиональным признакам».
У Рудольфа Неретса из профессиональных признаков только два года обучения морскому праву в одном из университетов Великобритании. Все последние годы Неретс работал в качестве спортивного агента. Он и Артурс Калнитис создали компанию BSA Management. Артурс Калнитис сумел трудоустроить за рубежом несколько латвийских баскетболистов.
К примеру, Дависа Бертанса в НБА. Правда, несколько лет назад он проходил процедуру личной неплатежеспособности. Рудольф Неретс в свою очередь представляет интересы латвийских футболистов и хоккеистов. 5 апреля он должен будет впервые принять участие в заседании правления Вентспилсского порта.
«Со своей стороны хочу активно в это вмешиваться, помогать порту расти и развиваться, образование у меня соответствующее, связи большие - с теми же профессорами в Англии. А у них, в свою очередь, много связей с предприятиями, работающими в портовой отрасли. Как только ознакомлюсь с ситуацией, с теми вещами, которые необходимо улучшить, активно приступлю к работе. И после этого вы сможете уже судить, когда что-то будет сделано и пройдёт время», - раскрыл свои планы Рудольф Неретс.
Как мы уже сообщали, модный блогер, а теперь и советница министра экономики Латвии Ральфа Немиро по вопросам общественных отношений Беата Йоните (23 года) рассказала, как она попала в политику.