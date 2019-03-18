"Свои люди" в правлении: министр Немиро отправил в порт Вентспилса спортивного агента

Декларация правительства Кришьяниса Кариньша предусматривает применение принципов OECD в управлении крупнейшими портами и сокрую реформу самой системы управления портами. Сейчас в двух крупнейших портах Латвии — Риге и Вентспилсе — по восемь членов правления. Четверо представляют самоуправления, а еще четверо — министерства: сообщения, экономики, финансов, а также защиты среды и регионального развития.

В правительстве Кришьяниса Кариньша эти министерства находятся в руках разных партий — Новой консервативной, КПВ ЛВ, Нового единства и Развитие — За! Соответственно. Не у портовых дел в правительстве Кариньша осталось только Национальное объединение.

В конце февраля ответственные министры совершили свои назначения. Министр сообщения Талис Линкайтс (Jaunā konservatīvā partija) направил в гавани работников своего же министерства — в Ригу заместителя госсекретаря Джинуту Иннусу, в Вентспилс — руководителя юридического департамента Ингуну Страутмане. Министр финансов Янис Рейрс (Jaunā vienotība) сделал одну замену. В Вентспилсе трудоустроил своего однопартийца Гиртса Валдиса Кристовскиса. В Риге осталась сотрудница министерства финансов Байба Бане.

Министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце (Attīstībai – Par!) в Ригу выдвинул депутата Рижской думы Виестурс Зепса. Он и Пуце состоят в одной партии.

А вот в Вентспилс ушла руководитель бюро министр Лайла Спалиня. Она многие годы была соратником известного политика Эдгара Яунупса. А кроме того, за 4 года пожертвовала почти 25 тысяч евро партии Юриса Пуце.

Интересен выбор министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV). В Рижский порт он в прямом смысле назначил своего человека — адвоката, с которым работал в одном бюро — Павла Ребенока. А вот в Вентспилсе будет работать Рудольф Неретс.

Министр их не называет политическими назначенцами: «И в порт Риги, и в порт Вентспилса направлены профессионалы и они не из числа членов партии. Кроме того это не чиновники. Так что это не политически ангажированное мероприятияе, а люди выбраны по профессиональным признакам».

У Рудольфа Неретса из профессиональных признаков только два года обучения морскому праву в одном из университетов Великобритании. Все последние годы Неретс работал в качестве спортивного агента. Он и Артурс Калнитис создали компанию BSA Management. Артурс Калнитис сумел трудоустроить за рубежом несколько латвийских баскетболистов.

К примеру, Дависа Бертанса в НБА. Правда, несколько лет назад он проходил процедуру личной неплатежеспособности. Рудольф Неретс в свою очередь представляет интересы латвийских футболистов и хоккеистов. 5 апреля он должен будет впервые принять участие в заседании правления Вентспилсского порта.

«Со своей стороны хочу активно в это вмешиваться, помогать порту расти и развиваться, образование у меня соответствующее, связи большие - с теми же профессорами в Англии. А у них, в свою очередь, много связей с предприятиями, работающими в портовой отрасли. Как только ознакомлюсь с ситуацией, с теми вещами, которые необходимо улучшить, активно приступлю к работе. И после этого вы сможете уже судить, когда что-то будет сделано и пройдёт время», - раскрыл свои планы Рудольф Неретс.