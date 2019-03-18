Кариньш: Придется думать о повышении налогов, если не будет реформ

Сегодня комиссия начала работу над бюджетом 2019 года. Открывая дискуссию, премьер напомнил, что это так называемый технический бюджет, то есть бюджет, подготовленный предыдущим правительством.

"У нас есть традиция, что с приближением выборов политики щедро повышают расходы, чтобы показать избирателям свои хорошие дела. В наследство к бюджетам 2019 и 2020 годов мы получили дорогостоящие обещания. Легко критиковать предшественников, и я этого делать не буду", - сказал премьер.

Он добавил, что увеличение расходов не решит проблем, так как некоторые сферы до сих пор не упорядочены. Пример - здравоохранение, в котором перераспределено более 80 млн евро. "Будем надеяться, деньги дойдут до врачей, а не исчезнут в больничной системе", - сказал глава правительства.

Также он говорил о необходимости проведения школьной реформы. "В этом году мы перераспределим на образование 799 млн евро или 9% из государственного бюджета. Это немного больше, чем выделяет на образование Эстония, но соседи платят учителям в два раза большую минимальную зарплату. Это говорит о системных проблемах в Латвии", - сказал премьер.

Он также указал на проблемы в начале работы над бюджетом 2020 года, потому что в нем уже предусмотрены решения прежнего правительства на сумму 87 млн евро.