Самая молодая жертва - трехлетний мальчик. Рассказы об убитых в терактах в Новой Зеландии

Нападение произошли в новозеландском городе Крайстчерч. Сначала террорист в 13:40 вошел в мечеть Al Noor и застрелил 42 человека, а через 15 минут начал стрелять по людям в находящейся в нескольких километрах мечети Линвуда. Там он убил семь человек. Еще один человек после нападения умер в больнице.

Фарид Ахмед в нападении на Al Noor потерял свою 45-летнюю жену Хусну Ахмед. Они в тот момент разделились, чтобы пойти в туалет, сообщает АР.

Террорист часть нападения транслировал в социальной сети Facebook. После этого запись циркулировала в интернете. Ахмед посмотрел видео нападения, на котором видно, как убивают его жену.

Несмотря на пережитый ужас, эмигрировавший из Бангладеша Ахмед по-прежнему считает Новую Зеландию своим домом. "Я думаю, некоторые люди осознанно пытаются разрушить существующее в Новой Зеландии гармоничное отношение к многообразию", - сказал он. "Но они не победят. Они не победят. Мы будем жить в гармонии".

Самой молодой жертвой терактов стал трехлетний Мукад Ибрагим. Когда в мечети Al Noor начался обстрел, мальчик оказался разделен с отцом и старшим братом Абди. Семья после нападения в панике искала мальчика, но полиция подтвердила самые плохие подозрения - он был убит.

Родившегося и выросшего в Крайстчерче Мукада близкие описывают как энергичного, веселого и общительного мальчика, которому нравилось играть на iPad.

Мукаду нравилось смотреть, как его старший брат Абди в парке у мечети играет в футбол. Это семья запланировала сделать и в пятницу, однако безжалостный расстрел планы спутал

ФОТО: AP/Scanpix

Друг семьи Ахмед Осман рассказал, что жители Крайтчерча пытаются помочь семье на трудном отрезке жизни. "Новая Зеландия всегда нас поддерживала", - сказал Осман. "Даже идя по улице, прохожие останавливают нас и спрашивают, все ли в порядке. Такова Новая Зеландия. Все друг друга поддерживают. Один человек это не остановит".

В пятницу на молитву в мечеть пошел Адан Ибрахим Дири со своими пятью детьми. Четверо из них выжили, а младший - четырехлетний Абдуллахи - был убит.

Отец во время нападения был ранен и доставлен в больницу. Его семья прибыла в Новую Зеландию середине девяностых годов как беженцы из Сомали и осталась здесь жить.

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В пятницу в мечеть Al Noor на молитву вместе с матерью пошел 14-летний школьник Саяд Милн. Матери Саяда Норайни удалось сбежать из мечети, но подростка в последний раз видели "лежащим на окровавленному полу мечети, кровь текла из низшей части его тела", - рассказала СМИ сводная сестра подростка Брайди Хенри.

"Они ждали и не знали, что делать", - рассказал о семье Хенри.