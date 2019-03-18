Самая молодая жертва - трехлетний мальчик. Рассказы об убитых в терактах в Новой Зеландии

В пятницу в Новой Зеландии крайне правый террорист напал на две мечети, убив 50 человек. Пока в Новой Зеландии поминают жертв трагедии, в СМИ появляется информация о том, как были убиты люди.
Нападение произошли в новозеландском городе Крайстчерч. Сначала террорист в 13:40 вошел в мечеть Al Noor и застрелил 42 человека, а через 15 минут начал стрелять по людям в находящейся в нескольких километрах мечети Линвуда. Там он убил семь человек. Еще один человек после нападения умер в больнице.
Фарид Ахмед в нападении на Al Noor потерял свою 45-летнюю жену Хусну Ахмед. Они в тот момент разделились, чтобы пойти в туалет, сообщает АР.
Террорист часть нападения транслировал в социальной сети Facebook. После этого запись циркулировала в интернете. Ахмед посмотрел видео нападения, на котором видно, как убивают его жену.
Несмотря на пережитый ужас, эмигрировавший из Бангладеша Ахмед по-прежнему считает Новую Зеландию своим домом. "Я думаю, некоторые люди осознанно пытаются разрушить существующее в Новой Зеландии гармоничное отношение к многообразию", - сказал он. "Но они не победят. Они не победят. Мы будем жить в гармонии".
Самой молодой жертвой терактов стал трехлетний Мукад Ибрагим. Когда в мечети Al Noor начался обстрел, мальчик оказался разделен с отцом и старшим братом Абди. Семья после нападения в панике искала мальчика, но полиция подтвердила самые плохие подозрения - он был убит.
Родившегося и выросшего в Крайстчерче Мукада близкие описывают как энергичного, веселого и общительного мальчика, которому нравилось играть на iPad.
Мукаду нравилось смотреть, как его старший брат Абди в парке у мечети играет в футбол. Это семья запланировала сделать и в пятницу, однако безжалостный расстрел планы спутал
Друг семьи Ахмед Осман рассказал, что жители Крайтчерча пытаются помочь семье на трудном отрезке жизни. "Новая Зеландия всегда нас поддерживала", - сказал Осман. "Даже идя по улице, прохожие останавливают нас и спрашивают, все ли в порядке. Такова Новая Зеландия. Все друг друга поддерживают. Один человек это не остановит".
В пятницу на молитву в мечеть пошел Адан Ибрахим Дири со своими пятью детьми. Четверо из них выжили, а младший - четырехлетний Абдуллахи - был убит.
Отец во время нападения был ранен и доставлен в больницу. Его семья прибыла в Новую Зеландию середине девяностых годов как беженцы из Сомали и осталась здесь жить.
Галерея: Поминают жертв новозеландского теракта
В пятницу в мечеть Al Noor на молитву вместе с матерью пошел 14-летний школьник Саяд Милн. Матери Саяда Норайни удалось сбежать из мечети, но подростка в последний раз видели "лежащим на окровавленному полу мечети, кровь текла из низшей части его тела", - рассказала СМИ сводная сестра подростка Брайди Хенри.
"Они ждали и не знали, что делать", - рассказал о семье Хенри.
"У него были добрые глаза, большое сердце, хитрая улыбка и густая копна черных волос на голове", - охарактеризовала парня директор средней школы Кашмира Марк Уилсон.
Школа потеряла еще одного ученика - 16-летнего Хамзу Мастуфу, семья которого покинула Сирию после начала гражданской войны. Парень мечтал стать ветеринаром.
Отец Хамзы умер во время нападения на мечеть Al Noor, а его младший брат Заед находится в больницу со стреляной раной ноги.
В нападениях был убит и вышедший на пенсию инженер Али Элмадани, который в 1998 году переселился с женой в Новую Зеландию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). "Он считал Новую Зеландию своим домом. Он никогда бы не подумал, что здесь что-то такое может произойти", - указала дочь Маха Элмадани.
Ее мать "старается быть крепкой, как только это возможно, но младший брат не очень хорошо воспринял новости", - указала Элмадани.
42-летняя Хусне Ара Парвина была застрелена, когда пыталась защитить от пуль своего прикованного к инвалидному креслу мужа Фарида Удина Амеда, рассказал бангладешскому изданию The Daily Star родственник пары.
Удин годами страдал от заболевания, и жена каждую вторую пятницу возила его на молитву. Парвина привезла Удина в предусмотренную для мужчин часть метели, а сама пошла в выделенную женщинам сторону. Когда начался обстрел, Парвина побежала к мужу. Он выжил.
В мечети Al Noor погиб и многолетний обслуживающий самолеты инженер авиакомпании Air New Zealand Лилик Абдула Хамид. Он был жена и растил двух детей, сообщила авиакомпания.
"Наша команда инженеров и членов его семьи хорошо знают и любят Лилика, его жену Нину и детей Жани и Герину. Они сейчас делают все, чтобы поддержать семью [Хамида], также как и руководство предприятия и особая команда помощи", указано в сообщении.
В пятницу в мечети Al Noor был убит 35-летний Хусейн аль-Умари, который в 1997 году переселился в Новую Зеландию из Абу Дабию Сестра Ая аль-Умари описывает его как сердечного старшего брата, которые ко всем относился добросердечно и которому нравилось обниматься. Вечером перед терактом сестра и брат вместе ужинали, поболтали о семье - их родители недавно купили новую машину.
"Наш сын был жизнерадостным и всегда в первую очередь заботился о нуждах других людей", - указала мать аль-Умари, иракская художница-каллиграфист Янна Эзата.
Среди жертв теракты была и 25-летняя индианка Алибава, который в прошлом году после свадьбы с Абдулой Назаром переселилась в Новую Зеландию. Она изучала в Университете Линкольна сельскохозяйственные технологии, тогда как ее муж Назар работал в супермаркете Крайстчерча.
Алибава каждый день созванивалась с семьей в Индии. После нападения семья ежедневного звонка так и не получила. Позднее семья Алибавы узнала трагические новости от Назара.
Портал Manorama сообщил, что Алибава надеялась в Новой Зеландии найти работу, чтобы финансово поддержать оставшуюся в Индии семью.
Нападавший убил 50-летнего пакистанца Наима Рашида и его 21-летнего сына Талха Наима. На видеозаписи нападения видно, что Рашид двигается в направлении стрелка. "Он был смелым человеком, я слышал это от нескольких людей, там были свидетели", - рассказал брат Рашида Хуршид Алам. "Они сказали, что [Рашид] спас несколько жизней, пытаясь остановить нападавшего".
Рашид работал в Крайстчерче учителем. В Новую Зеландию он переселился десять лет назад.