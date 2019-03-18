Видео: Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча

Во время матча женских сборных России и Швейцарии в рамках третьего матча элитного раунда чемпионата Европы U-17 случилась потасовка.
На 51-й минуте матча капитан швейцарской сборной Элла Люстина нарушила правила, а после этого взяла в руки мяч не хотела отдавать его россиянкам для исполнения штрафного. Капитан сборной России Диана Памен отняла у соперницы мяч, оттолкнув её.
Нервый швейцарской футболистки в этот момент сдали и она "прописала" россиянке пинок. Диана Памен в ответ ударила Люстину в лицо и бросилась в драку, но швейцарка начала удирать.
Эпизод закончился тем, что обе футболистки получили красные карточки и были удалены с поля. Такое решение очень огорчило швейцарку, которая покидала поле в слезах.
Матч закончился победой Швейцарии со счётом 4:2. Сборная России проиграла все три матча, заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в финальную часть турнира.