Видео: Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча

На 51-й минуте матча капитан швейцарской сборной Элла Люстина нарушила правила, а после этого взяла в руки мяч не хотела отдавать его россиянкам для исполнения штрафного. Капитан сборной России Диана Памен отняла у соперницы мяч, оттолкнув её.

Нервый швейцарской футболистки в этот момент сдали и она "прописала" россиянке пинок. Диана Памен в ответ ударила Люстину в лицо и бросилась в драку, но швейцарка начала удирать.

Эпизод закончился тем, что обе футболистки получили красные карточки и были удалены с поля. Такое решение очень огорчило швейцарку, которая покидала поле в слезах.