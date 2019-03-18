5 продуктов, которые содержат гормон молодости

Семена льна. Специалисты рекомендуют по утрам съедать натощак по две ложки семян льна, которые действуют в организме как мощный антиоксидант, который способствует молодости кожи, улучшению состояния ногтей и волос. Лен является богатейшим источником растительных гормонов, помимо этого

семена льна оказывают дополнительное благотворное действие на женский организм - им присуще противоопухолевое и противовоспалительное действие.

Бобовые. Фасоль, чечевица, горох являются источником природного эстрогена, который поможет замедлить процесс старения кожи. Помимо содержания гормона молодости, фасоль и чечевица обладают защитным эффектом в отношении рака молочной железы, отмечает МедикФорум. Установлено, что

женщины, потребляющие эти бобовые не менее двух раз в неделю, на 24% реже заболевают раком груди по сравнению с теми, кто ест их не чаще одного раза в месяц.

Виноград. Одним из самых лучших источников фитогормонов является виноград красных сортов. Растительные гормоны не смогут полностью заменить естественные гормоны женщины, но все же они могут значительно улучшать самочувствие во время менопаузы

Молочные продукты. Они характеризуются как великолепный источник фитоэстрогена. Не стоит забывать,

дающие молоко коровы - травоядные животные, они поедают большое количество растительного корма с фитогормонами.

Молочные продукты должны быть натуральными и высокой жирности.

Кофе. По данным научных исследований, если женщина в течение дня употребляет 500 мл кофе, уровень эстрогена в ее крови повышается на 70%.